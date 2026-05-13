قبل عيد الأضحى.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة للحصول على 1500 جنيه

ارتفعت معدلات البحث الأيام الأخيرة، من قِبل العمال وأصحاب الحِرف، عن شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026 قبل عيد الأضحى، بالإضافة لخطوات التسجيل.



موعد صرف منحة العمالة غير المنتظمة

يبدأ صرف منحة العمالة غير المنتظمة بمناسبة عيد الأضحى اعتبارًا من مايو 2026، ويشمل التوزيع الفوري للدفعات الشهرية على المستحقين المسجلين لدى وزارة العمل بقيمة 1500 جنيه شهريًا تصرف لمدة ثلاثة أشهر متتالية (مايو - يونيو - يوليو 2026)، وذلك بهدف تقديم دعم مالي مباشر للفئات التي لا تمتلك دخلًا ثابتًا، لتلبية احتياجاتهم الأساسية قبل عيد الأضحى.

شروط الحصول على منحة العمالة غير المنتظمة 2026

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية.

- ألا يمتلك سجلًا تجاريًا أو مصدر دخل ثابت.

- ضرورة تسجيل المهنة في بطاقة الرقم القومي.

- أن يكون المتقدم مسجلًا في مديرية القوى العاملة التابعة لمحافظته.

- أن يتراوح عمر المستفيد بين 20 و60 عامًا.

رابط وخطوات الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

يستطيع المواطنون الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة، باتباع الخطوات التالية:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة، من خلال الضغط على الرابط هنـــــــــا.

- الضغط على خدمات المواطنين في الصفحة الرئيسية، ثم يتم اختيار العمالة غير المنتظمة.

- إدخال الرقم القومي الخاص بالمستعلم في الخانة المخصصة لذلك.

- الضغط على زر استعلام، لتظهر حالة الطلب سواء تم تسجيله مسبقًا أم لا، وإذا كان مستحقًا لأي دعم.

كما يمكن الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر الخطوط الساخنة التالية:

- 19468: الخط الساخن للاستفسار عن المنحة.

- 142: رقم للاستفسارات العامة وإرسال الرسائل النصية لمعرفة حالة الصرف.

خطوات التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة 2026

وتتعدد طرق التسجيل بـ منحة العمالة غير المنتظمة، وهي:

- الحصر الميداني في مواقع العمل من خلال المقاولين والشركات المتعاقدة مع وزارة القوى العاملة.

- التسجيل المباشر في مديريات القوى العاملة بالمحافظات.

- المبادرات الرسمية وحملات التسجيل التي تنفذها الوزارة لضمان وصول الدعم للمستحقين.

الفئات المستحقة لمنحة العمالة غير المنتظمة

- الأفراد غير المؤمن عليهم اجتماعيًا أو الذين لا يمتلكون دخلًا ثابتًا.

- عمال التراحيل.

- الباعة الجائلين.

- الحرفيون والمهنيون.

- عمال البناء والمقاولات.

- المزارعون وعمال الصيد.

- موزعي الصحف.

- ماسحو الأحذية.

- عمالة المنازل.

- محفظو القرآن والقراء.

- خدام الكنائس والمرتلين.

- عمال الزراعة المؤقتين.