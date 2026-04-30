أبرزها 1500 جنيه منحة للعمالة غير المنتظمة.. قرارات الرئيس السيسي في عيد العمال

أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة، المسجلة لدى وزارة العمل، بقيمة "1500" جنيه شهريا، لمدة ثلاثة أشهر، اعتبارا من مايو وحتى يوليو 2026.

وقال الرئيس السيسي في كلمته في عيد العمال :" إعفاء بعض فئات العمالة غير المنتظمة، من الرسوم المقررة، لشهادات قياس مستوى المهارة وتراخيص مزاولة الحرفة، لدمجهم فى القطاع الرسمى وشمولهم بالحماية".

وتابع الرئيس السيسي:" زيادة قيمة تعويض الوفاة فى حوادث العمل، من "200" ألف جنيه إلى "300" ألف جنيه، وزيادة قيمة التعويض فى حالات العجز الكلى أو الجزئى، بمقدار نسبة العجز".

وأكمل الرئيس السيسي: "إطلاق منصة سوق العمل، لزيادة معدلات التشغيل داخليا وخارجيا، وتوفير فرص لتنمية مهارات الشباب، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل".

وتابع الرئيس السيسي: "تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والصناعة والاستثمار والتجارة الخارجية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، لتلبية احتياجات سوق العمل".

وأكمل الرئيس السيسي:" تشكيل لجنة دائمة من وزارات العمل والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والتعليم العالى والبحث العلمى، لضمان توافق مخرجات التعليم والتدريب مع متطلبات سوق العمل.. وهنا أرجو أن يتم موافاتى بتقارير دورية عن بنتائج أعمال اللجنتين اللتين أشرت إليهما في البندين خامساً وسادساً".

