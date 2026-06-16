تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

شارك النجم المصري محمد صلاح في التشكيل الأساسي لمنتخب مصر خلال المواجهة التي جمعته بمنتخب بلجيكا، مساء الإثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة كأس العالم 2026، وقدم أداءً مؤثرًا قبل خروجه في الشوط الثاني.

واستهل منتخب مصر مشواره في البطولة بتعادل إيجابي بهدف لكل فريق أمام المنتخب البلجيكي، في مباراة شهدت مستوى فنيًا قويًا من المنتخبين، ونجح خلالها الفراعنة في الظهور بصورة مميزة أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية.

وكان محمد صلاح أحد أبرز عناصر المنتخب المصري خلال اللقاء، حيث لعب دورًا مهمًا في الهدف الأول، بعدما أرسل تمريرة حاسمة رائعة إلى إمام عاشور الذي أسكن الكرة الشباك في الدقيقة الحادية عشرة، مانحًا منتخب مصر أفضلية مبكرة في المباراة.

واستمر صلاح في أرض الملعب حتى الدقيقة السادسة والسبعين، قبل أن يقرر الجهاز الفني استبداله والدفع بحمزة عبد الكريم، في محاولة لتنشيط الجانب الهجومي خلال الدقائق الأخيرة من المواجهة.

وحصل قائد منتخب مصر على تقييم بلغ 6.9 من 10، وفقًا لإحصائيات شبكة متخصصة في تحليل أداء اللاعبين، بعدما قدم مردودًا جيدًا على المستوى الهجومي وصناعة اللعب.

وخلال المباراة، نجح صلاح في إكمال 17 تمريرة صحيحة من أصل 18، بنسبة دقة وصلت إلى 94 في المئة، وهو ما يعكس جودة تحركاته وقدرته على الاحتفاظ بالكرة وتمريرها بدقة إلى زملائه.

كما سدد صلاح كرة واحدة بين القائمين والعارضة، وأضاع فرصة محققة كانت كفيلة بزيادة غلة المنتخب المصري، ولمس الكرة 34 مرة على مدار مشاركته، بينما تعرض لثلاث مخالفات من لاعبي المنتخب البلجيكي.

وعلى مستوى الصراعات الثنائية، فاز صلاح بثلاثة التحامات أرضية من أصل تسعة، كما نجح في الفوز بالتحام هوائي واحد من أصل اثنين، في حين فقد الاستحواذ على الكرة عشر مرات، وارتكب مخالفتين خلال اللقاء.

ويأمل منتخب مصر في البناء على هذا الأداء الإيجابي خلال المواجهات المقبلة، من أجل تعزيز فرصه في التأهل إلى الدور التالي من منافسات كأس العالم 2026.