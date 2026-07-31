قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مصرع شخص وإصابة 26 آخرين في حادث تصادم مروع بالتجمع الخامس
واتساب يفاجئ الملايين.. تحديث ضخم يمنح المستخدمين مزايا طالما انتظروها
وداعًا لأنابيب البوتاجاز.. خطة حكومية لتوصيل الغاز إلى 75% من قرى مصر
لغز البقعة الحمراء.. لماذا تبدو أفريقيا وكأنها تحترق من الفضاء؟
وزير الخارجية لـ رئيس الصومال يجدد رفض مصر أي انتهاك لسيادة ووحدة بلاده
نقابات تعلن دعمها للدولة عقب حادث دمياط.. وتؤكد: الاصطفاف خلف القيادة السياسية
دبلوماسيون سابقون : شفافية التعامل مع حادث دمياط تعزز الثقة بمؤسسات الدولة وتؤكد التكاتف الوطني لحماية الأمن القومي
لو هتسافر.. السرعات المقررة على الطرق الصحراوية والساحليه لتجنب الرادارات
جديد في الزمالك.. حسم أزمة وكيل بيزيرا وتشكيل الجهاز الفني وصرف المستحقات
أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 31 يوليو.. عيار 21 بكام؟
قبل التطبيق بـ24 ساعة.. سعر رغيف الخبز التمويني بعد تطبيق الخصم المباشر
إسبانيا: مقتل 18 شخصا أثناء محاولتهم عبور الحدود إلى سبتة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

رئيس مدينة الزينية: تكثيف النظافة وتمهيد الطرق والإنارة بقرية الصعايدة

رئيس مدينة الزينية يكثف المتابعة الميدانية للصعايدة أعمال نظافة وتمهيد طرق وتطوير منظومة الإنارة
رئيس مدينة الزينية يكثف المتابعة الميدانية للصعايدة أعمال نظافة وتمهيد طرق وتطوير منظومة الإنارة
شمس يونس

واصل مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر جهوده المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ حملات ميدانية شاملة بقرية الصعايدة شملت أعمال النظافة وتمهيد الطرق وتحسين منظومة الإنارة وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة الخدمات اليومية ورفع كفاءة المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وبناء على تعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية نفذت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برئاسة فتح الله سامي حملة نظافة موسعة استهدفت رفع تراكمات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من الشوارع والميادين والطرق إلى جانب قص وتهذيب الأشجار بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للقرية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للأهالي.

وفي إطار خطة تطوير البنية التحتية تواصلت أعمال تمهيد طريق طراد النيل الأقصر العشي تمهيدا لبدء أعمال الرصف بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما شملت الأعمال دعم منظومة الإنارة العامة من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة بمنطقة عزبة الغرابة بقرية الصعايدة لرفع كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الأمان خلال ساعات الليل وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وأكد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية أن المتابعة الميدانية مستمرة بكافة القرى التابعة للمركز مع تكثيف حملات النظافة وتحسين الطرق وصيانة المرافق ورفع كفاءة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمركز ومدينة الزينية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.

الاقصر اخبار الأقصر الزينية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى علمي

الطب 93.17% والأسنان 92.68% والهندسة 89.84%.. مؤشرات تنسيق المرحلة الأولى 2026 علمي وأدبي

تنسيق الجامعات 2026

تنسيق الجامعات 2026.. كليات تقبل من 60% علمي علوم

تنسيق 2026

لو جايب 80% علمي علوم.. قائمة الكليات المتاحة لك في تنسيق 2026

امام عاشور

10 ملايين دولار| عرض جديد من الاتحاد السعودي لضم إمام عاشور والأهلي يحدد شروطه

الأرجنتين

7 مخالفات.. الفيفا يؤدب منتخب الأرجنتين بعد نهائي المونديال

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

صرف تموين أغسطس 2026 يبدأ السبت.. قيمة الدعم وأسعار السلع

طلاب الثانوية العامة

«لو جايب 90% علمي علوم».. خريطة الكليات المتاحة وفرص الالتحاق بالقطاع الطبي

حكم مباراة الأرجنتين وميسي

حكم مباراة الأرجنتين يخرج عن صمته ويكشف حقيقة خلافه مع ميسي .. ماذا حدث؟

ترشيحاتنا

منتخب مصر للشباب

منتخب مصر للشباب يختتم وديتي الأردن استعدادًا لتصفيات شمال إفريقيا

عصام عبدالفتاح

الظهور الأول لـ عصام عبدالفتاح عقب توليه رئاسه لجنه الحكام باختبارات الحكام

الزمالك

الزمالك يخطر لاعبيه بخصم نسبة المشاركة

بالصور

فستان ناعم.. ياسمين عز تخطف الأنظار بظهورها

ياسمين عز
ياسمين عز
ياسمين عز

ذكري ميلاد سعيد صالح.. محطات فنية في حياته وسر رفضه السقوط في بئر سبع

سعيد صالح
سعيد صالح
سعيد صالح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يحب الرجل المرأة التي يرغب فيها… أم يرغب في المرأة التي يحبها؟

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الثانوية ليست نهاية المطاف!

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب : طمع ايران في المضيق أمر واقع .. والغرض كسر الخليج العربي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : الحارة التي رآها الشيخ حسني

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: عذرًا.. هذا الشخص لم يعد متاحا الآن

المزيد