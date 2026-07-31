رئيس مدينة الزينية: تكثيف النظافة وتمهيد الطرق والإنارة بقرية الصعايدة

واصل مجلس مدينة الزينية شمال الأقصر جهوده المكثفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال تنفيذ حملات ميدانية شاملة بقرية الصعايدة شملت أعمال النظافة وتمهيد الطرق وتحسين منظومة الإنارة وذلك تنفيذا لتوجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة الخدمات اليومية ورفع كفاءة المرافق وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وبناء على تعليمات أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية نفذت الوحدة المحلية لقرية الصعايدة برئاسة فتح الله سامي حملة نظافة موسعة استهدفت رفع تراكمات القمامة والمخلفات والمواد الصلبة من الشوارع والميادين والطرق إلى جانب قص وتهذيب الأشجار بما يسهم في الحفاظ على المظهر الحضاري للقرية وتوفير بيئة نظيفة وصحية للأهالي.

وفي إطار خطة تطوير البنية التحتية تواصلت أعمال تمهيد طريق طراد النيل الأقصر العشي تمهيدا لبدء أعمال الرصف بما يسهم في تحسين كفاءة الطريق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات وتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة.

كما شملت الأعمال دعم منظومة الإنارة العامة من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة بمنطقة عزبة الغرابة بقرية الصعايدة لرفع كفاءة الإضاءة وتحسين مستوى الأمان خلال ساعات الليل وخدمة المواطنين بالشكل الأمثل.

وأكد أحمد أبو عيش رئيس مركز ومدينة الزينية أن المتابعة الميدانية مستمرة بكافة القرى التابعة للمركز مع تكثيف حملات النظافة وتحسين الطرق وصيانة المرافق ورفع كفاءة الخدمات بما يحقق رضا المواطنين ويعكس المظهر الحضاري اللائق بمركز ومدينة الزينية وذلك في إطار تنفيذ توجيهات محافظ الأقصر بالمتابعة المستمرة وتحسين مستوى الخدمات في جميع القطاعات.