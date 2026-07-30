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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

إصابة 6 أشخاص بينهم حالتان حرجتان في تصادم دراجات نارية بالطود جنوب الأقصر

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
شمس يونس
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أصيب 6 أشخاص، إثر وقوع حادث تصادم بين عدد من الدراجات النارية بمنطقة نجع الوحدة التابعة لمركز ومدينة الطود جنوب محافظة الأقصر، ما استدعى تدخل سيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم دراجات نارية بمنطقة نجع الوحدة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة تراوحت بين كدمات وسحجات وكسور واشتباه ما بعد الارتجاج.

وجرى نقل جميع المصابين إلى المجمع الطبي الدولي بالأقصر لتلقي العلاج اللازم، فيما أكدت المصادر الطبية أن حالتين من بين المصابين وصفتا بالحرج، وتخضعان لمتابعة طبية دقيقة داخل المستشفى.

وفي الوقت نفسه، باشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها لكشف ملابسات الحادث، كما تم رفع آثار التصادم من الطريق وإعادة تسيير الحركة المرورية بصورة طبيعية

 وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة أعمالها والوقوف على أسباب وقوع الحادث.

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