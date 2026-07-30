وكيل صحة الأقصر يتابع منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية بمجمع المفارم المركزي للنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الحميات، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة منظومة إدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وذلك برفقة الدكتور غانم علي، مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

تفقد وكيل الوزارة مختلف مراحل العمل داخل المجمع، وراجع مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الفنية وإجراءات مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية، مشيدًا بانضباط العاملين وحرصهم على ارتداء الزي الرسمي واستخدام مهمات الوقاية الشخصية أثناء أداء مهامهم.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة توافر مستلزمات الوقاية الشخصية التي تم توفيرها للعاملين مؤخرًا، والتي تشمل جوانتيات عالية التحمل، وكمامات N95، وأحذية السلامة، والبدل الواقية الكاملة، مؤكدًا أهمية الاستخدام المستمر لها والالتزام الصارم بإجراءات السلامة بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ويحافظ على الصحة العامة.

كما تفقد منطقة تجميع النفايات الطبية المعالجة، وتأكد من التزام الشركة المتخصصة بنقلها والتخلص النهائي منها وفق الاشتراطات البيئية والتعليمات الوزارية المنظمة، إلى جانب مراجعة إجراءات تجميع وتداول النفايات الطبية الخطرة، والتأكد من التخلص من النفايات المعالجة طبقًا للتعاقد المبرم مع شركة أسمنت أسوان.

وشملت الجولة أيضًا متابعة استلام الحاويات الجديدة المخصصة لتوزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة مديرية الصحة لدعم منظومة إدارة النفايات الطبية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن مجمع المفارم المركزي يضم أحد أحدث أجهزة معالجة النفايات الطبية الخطرة على مستوى الشرق الأوسط، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وتعزيز منظومة الإدارة الآمنة للنفايات الطبية وفق أحدث المعايير، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مع استمرار الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.