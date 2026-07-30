قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الحرس الثوري: تراجع ناقلتي نفط عن عبور مضيق هرمز بعد اندلاع حريق في إحداهما
كاتب صحفي: مدرس دروس خصوصية وراء شائعة لجان فاقوس.. وجار اتخاذ الإجراءات القانونية ضده
التأمينات جاهزة لصرف معاشات أغسطس
لأول مرة منذ 11 يوليو .. ناقلة غاز طبيعي مسال قطرية تعبر مضيق هرمز
الجيش الأردني يعترض 5 صواريخ إيرانية دون إصابات
أسرة عبد الحليم حافظ تغلق منزله أمام الجمهور بعد تعرضه للعبث والتخريب
موجة شديدة الحرارة تضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من ذروتها
«تبدأ اليوم بـ 300 جنيه للمادة».. تفاصيل التقديم في تظلمات الثانوية العامة 2026
أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم.. كم وصل عيار 21؟
بدء محاكمة المتهم بإنهاء حياة البلوجر أمير اسمع.. بعد قليل
رسالة من دار الإفتاء لكل من أصيب بالابتلاء.. نصائح مهمة
ضربات أمريكية تستهدف مواقع للحرس الثوري بينها قاعدة في نور آباد
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل صحة الأقصر يتابع منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة

وكيل صحة الأقصر يتابع منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ويؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة لحماية المواطنين والبيئة
وكيل صحة الأقصر يتابع منظومة التخلص الآمن من النفايات الطبية الخطرة ويؤكد الالتزام بأعلى معايير السلامة لحماية المواطنين والبيئة
شمس يونس
نتيجة الثانوية العامة 2026

أجرى الدكتور أحمد أبو العطا، وكيل وزارة الصحة بالأقصر، جولة ميدانية بمجمع المفارم المركزي للنفايات الطبية الخطرة بمستشفى الحميات، لمتابعة انتظام العمل والوقوف على كفاءة منظومة إدارة والتخلص الآمن من النفايات الطبية، وذلك برفقة الدكتور غانم علي، مدير إدارة النفايات الطبية الخطرة بمديرية الشئون الصحية بالأقصر.

تفقد وكيل الوزارة مختلف مراحل العمل داخل المجمع، وراجع مدى الالتزام بتطبيق الاشتراطات الفنية وإجراءات مكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية، مشيدًا بانضباط العاملين وحرصهم على ارتداء الزي الرسمي واستخدام مهمات الوقاية الشخصية أثناء أداء مهامهم.

وخلال الجولة، تابع وكيل الوزارة توافر مستلزمات الوقاية الشخصية التي تم توفيرها للعاملين مؤخرًا، والتي تشمل جوانتيات عالية التحمل، وكمامات N95، وأحذية السلامة، والبدل الواقية الكاملة، مؤكدًا أهمية الاستخدام المستمر لها والالتزام الصارم بإجراءات السلامة بما يضمن توفير بيئة عمل آمنة للعاملين ويحافظ على الصحة العامة.

كما تفقد منطقة تجميع النفايات الطبية المعالجة، وتأكد من التزام الشركة المتخصصة بنقلها والتخلص النهائي منها وفق الاشتراطات البيئية والتعليمات الوزارية المنظمة، إلى جانب مراجعة إجراءات تجميع وتداول النفايات الطبية الخطرة، والتأكد من التخلص من النفايات المعالجة طبقًا للتعاقد المبرم مع شركة أسمنت أسوان.

وشملت الجولة أيضًا متابعة استلام الحاويات الجديدة المخصصة لتوزيعها على المستشفيات والوحدات الصحية بمختلف أنحاء المحافظة، في إطار خطة مديرية الصحة لدعم منظومة إدارة النفايات الطبية ورفع كفاءتها، بما يسهم في تعزيز مستويات الأمان داخل المنشآت الصحية.

وأكد الدكتور أحمد أبو العطا أن مجمع المفارم المركزي يضم أحد أحدث أجهزة معالجة النفايات الطبية الخطرة على مستوى الشرق الأوسط، بما يعكس اهتمام الدولة بتطوير البنية التحتية للقطاع الصحي، وتعزيز منظومة الإدارة الآمنة للنفايات الطبية وفق أحدث المعايير، حفاظًا على صحة المواطنين وسلامة البيئة، مع استمرار الالتزام الكامل بمعايير الجودة ومكافحة العدوى والصحة والسلامة المهنية في جميع المنشآت الصحية بالمحافظة.

الأقصر اخبار الأقصر صحة الأقصر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الوزراء

«العمل عن بُعد مستمر».. قرار مرتقب لمجلس الوزراء بشأن العمل أون لاين في أغسطس 2026

الام

بعد شكوى أم.. مستشفيات جامعة الزقازيق تكشف حقيقة وفاة رضيع وعدم العثور على جثمانه

الطفل المتوفي

تطورات جديدة في أزمة رضيع الزقازيق.. الأب يرفض استلام الجثمان بدون تحاليل DNA

ريم

قلبي محروق على بنتي.. والدة طالبة البحيرة تكشف مفاجآت بعد حصول نجلتها على 15% بالثانوية العامة

مصاريف الجامعات الاهلية2026

الطب والهندسة من 150 ألفا.. مصاريف الجامعات الأهلية 2026

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى

كيف تقدم تظلمًا على نتيجة الثانوية العامة 2026؟ الرابط وقيمة الرسوم

وزير الأوقاف السابق

وزير الأوقاف السابق يعلق على واقعة فيديو الإمام أمام نادي الزمالك

المتهمين

مطاردة توكتوك.. الداخلية تكشف حقيقة فيديو محاولة اختطاف طفل بالشرقية

ترشيحاتنا

صورة أرشيفية

لخلافات سابقة.. ضبط المتهم بإنهاء حياة عامل بطعنات غادرة في المحلة

أرشيفية

حبس قائد سيارة "ملاكى" لطمس اللوحات المعدنية

جثة صورة أرشيفية

مصرع مسن في حادث تصادم دراجة نارية وميكروباص بدائري المنيا

بالصور

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين

طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..
طريقة عمل تشيز كيك اليقطين..

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟
كيف يمكنك الوقاية من جفاف العين الشديد؟

سهلة وبسيطة.. طريقة عمل فتة الحمص

طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص
طريقة عمل فتة الحمص

روبي تثير الجدل فى آخر جلسة تصوير تخضع لها

روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها
روبي تثير الجدل فى اخر جلسة تصوير تخضع لها

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد الاشعل

أحمد الأشعل يكتب.. قانون «مستقبل مصر».. لماذا تعيد الدولة رسم خريطة التنمية؟

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: أمريكا وصبيانها.. أقوى وأمكر العروض المسرحية العالمية

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: سقوط دياب أسفل هضبة التريند

هند عصام

هند عصام تكتب: الملك ساليتيس

ميس رضا

ميس رضا تكتب : من يكتب سرديتنا العربية وكيف نخاطب العالم دون أن نفقد روايتنا؟

المزيد