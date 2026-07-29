السفير الياباني بالقاهرة يشيد بمكانة الأقصر السياحية والأثرية

بحث محافظ الأقصر المهندس عبد المطلب عمارة، اليوم الأربعاء،، مع سفير اليابان بالقاهرة إيواي فوميو، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين الجانبين، في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين مصر واليابان.

جاء ذلك خلال استقبال المحافظ للسفير الذى أعرب عن سعادته بزيارة محافظة الأقصر، مشيدًا بما تشهده من أعمال تطوير وتنمية، إلى جانب مكانتها الأثرية الفريدة التي تجعلها من أبرز المقاصد السياحية المفضلة لدى الشعب الياباني، مؤكدًا اعتزازه بعمق العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

من جانبه، رحب محافظ الأقصر بالسفير الياباني والوفد المرافق، مؤكدًا أن العلاقات المصرية اليابانية تمثل نموذجًا للشراكة البناءة والتعاون المثمر في مختلف المجالات.

وقال المحافظ إن الأقصر تفتح أبوابها دائمًا لاستقبال السائحين اليابانيين، ونحرص على توفير أعلى مستويات الراحة والأمان؛ بما يضمن لهم تجربة سياحية وثقافية متميزة في عاصمة الحضارة العالمية.

وأضاف أن التعاون بين مصر واليابان يشهد تطورًا مستمرًا، خاصة في قطاعي السياحة والآثار، وهو ما يعكس عمق الثقة والشراكة بين البلدين، ونتطلع إلى توسيع آفاق هذا التعاون خلال الفترة المقبلة.

وأشاد محافظ الأقصر بالشراكة الوثيقة مع الجانب الياباني في تنفيذ ودعم العديد من المشروعات القومية والتنموية، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، ومشروع الخط الرابع لمترو أنفاق القاهرة الكبرى، إلى جانب التعاون في المجالات التعليمية والثقافية داخل المحافظة.

وأشار إلى أن التعاون مع اليابان في الأقصر يشمل تعليم الأطفال دون 16 عامًا أساسيات البرمجة بمكتبة مصر العامة بالتعاون مع هيئة التعاون الدولي اليابانية "جايكا"، وافتتاح فصل لتعليم اللغة اليابانية بالمعهد العالي للسياحة والفنادق، وإنشاء ثلاث مدارس مصرية يابانية بالمحافظة، فضلًا عن تنظيم اليوم الثقافي الياباني للعام الثاني على التوالي بمكتبة مصر العامة بالأقصر في 17 سبتمبر المقبل.

وأكد المحافظ أن هذه المشروعات تعكس قوة العلاقات بين البلدين، وتسهم في دعم التنمية وبناء الإنسان، إلى جانب تعزيز التبادل الثقافي والسياحي بين الشعبين المصري والياباني.