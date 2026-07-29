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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بني سويف يوجه ببحث شكاوى المواطنين وتوفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية

محافظ بني سويف
محافظ بني سويف
نتيجة الثانوية العامة 2026

التقى اللواء عبد الله عبد العزيز محافظ بني سويف، عددا من المواطنين ،ضمن سلسلة اللقاءات المباشرة التي يعقدها أسبوعياً، لمناقشة الحلول والبدائل المناسبة لمشكلات وشكاوى المواطنين فى مختلف الخدمات والقطاعات،وفى حضور المختصين من وكلاء الوزارة والمسؤولين التنفيذيين المعنيين لسرعة طرح الحلول وتنفيذها، مع متابعة ذلك من خلال مكتب المحافظ لضمان استمرارية وتنفيذ الحلول المتفق عليها فى أسرع وقت ممكن

وخلال لقاء اليوم، ناقش المحافظ عددا من الشكاوى والمطالب والاحتياجات طرحها المواطنون، في بعض القطاعات والملفات ،شملت: النظافة والري ، الإشغالات والتعديات والإسكان والبيئة،بجانب بحث إجراءات توفير الدعم لبعض الحالات الإنسانية من الفئات والأسر الأولى بالرعاية.

وكلف محافظ بني سويف التنفيذيين المعنيين بسرعة دراسة تلك الشكاوى والاحتياجات والمطالب، واتخاذ ما يلزم من إجراءات إدارية وقانونية حيالها، وإعداد تقرير مُفصّل عن كل موضوع "على حدة"تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب وفق المتاح من الإمكانات والموارد مع الالتزام بالقوانين والضوابط المنظمة لها .

وفي ختام لقاء اليوم شدد المحافظ على أهمية سرعة الاستجابة للشكاوى، والتنسيق بين الجهات التنفيذية والخدمية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، لاسيما فيما يخص شكاوى الإشغالات والتعديات ومتطلبات الحياة اليومية، بما يسهم في تحسين جودة الحياة وتحقيق رضا المواطنين.

بني سويف محافظ بني سويف محافظة بني سويف

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