"ألسن الأقصر" تجدد الاستعانة بـ10 خبراء أجانب لتعزيز مهارات الطلاب اللغوية

في إطار حرص جامعة الأقصر على تطوير العملية التعليمية والارتقاء بمستوى خريجيها، وافقت الجامعة على تجديد الاستعانة بـ10 خبراء أجانب للتدريس بكلية الألسن خلال العام الجامعي الجديد، وذلك في مختلف أقسام اللغات، بهدف تعزيز مهارات الطلاب اللغوية وتنمية قدراتهم على التواصل المباشر مع الناطقين الأصليين.

وأكدت الدكتورة صابرين عبد الجليل، رئيس جامعة الأقصر، أن الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير بيئة تعليمية تواكب المعايير الدولية، مشيرة إلى أن الاستعانة بالخبراء الأجانب تمثل أحد المحاور المهمة لتطوير منظومة التعليم بكلية الألسن؛ لما لها من دور في صقل مهارات الطلاب اللغوية والثقافية، وإعداد خريجين قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي.

وأشار الدكتور محمود النوبي أحمد، عميد كلية الألسن؛ أن الكلية تحرص على تجديد الاستعانة بالخبراء الأجانب سنويًا، لما يمثله وجودهم من قيمة علمية وتعليمية كبيرة، موضحًا أن الكلية جددت الاستعانة بـ10 خبراء أجانب بمختلف أقسام اللغات، لإتاحة الفرصة أمام الطلاب للتفاعل المباشر مع اللغة من خلال الاحتكاك بأهلها، بما يسهم في تنمية مهارات الاستماع والمحادثة، والتعرف على الثقافات المختلفة، ويؤهلهم لاكتساب الخبرات اللغوية بصورة عملية داخل القاعات الدراسية.

وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة الكلية للارتقاء بمستوى خريجيها، وتخريج كوادر تمتلك الكفاءة اللغوية والمهارات العملية التي تلبي احتياجات سوق العمل، بما يعزز من ريادة كلية الألسن بجامعة الأقصر في مجال تعليم اللغات الأجنبية.