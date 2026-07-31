صحة القليوبية تنظم قافلة طبية مجانية بقرية طحلة في بنها

أعلنت إدارة القوافل الطبية العلاجية بمديرية الشؤون الصحية بالقليوبية تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طحلة التابعة للإدارة الصحية ببنها، يومي الجمعة 31 يوليو والسبت 1 أغسطس، ضمن جهود وزارة الصحة والسكان لتوفير الخدمات الطبية المتكاملة للمواطنين، خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا



وتقدم القافلة خدماتها بالمجان بالكامل، وتشمل الكشف في مختلف التخصصات الطبية، وصرف العلاج مجانًا، وإجراء خدمات المعامل والأشعة، والكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وإعداد تقارير العلاج على نفقة الدولة للحالات المستحقة، إلى جانب تنظيم ندوات للتثقيف الصحي ورفع الوعي الصحي بين المواطنين.



وأكدت الدكتورة نشوى سنوسي مدير القوافل ، أن القوافل الطبية تُعد من أهم المبادرات التي تنفذها وزارة الصحة لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين داخل أماكن إقامتهم، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمستوى الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الحصول على الخدمة الطبية.



ودعت مديرية الشؤون الصحية بالقليوبية أهالي قرية طحلة والقرى والعزب المجاورة إلى الاستفادة من خدمات القافلة، مع اصطحاب بطاقة الرقم القومي لتسهيل إجراءات التسجيل، مؤكدة أن جميع الخدمات العلاجية والتشخيصية وصرف الأدوية تُقدم دون أي مقابل.