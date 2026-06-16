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لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

لنا ركلة جزاء واضحة.. حسام حسن يهاجم حكم مباراة مصر وبلجيكا

حسام حسن
حسام حسن
رباب الهواري

أعرب حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، عن رضاه الكبير بالمستوى الذي ظهر به لاعبوه خلال مواجهة بلجيكا في افتتاح مشوار الفراعنة ببطولة كأس العالم 2026، مؤكدًا أن المنتخب كان الأقرب لتحقيق الفوز، رغم انتهاء اللقاء بالتعادل.

أكد المدير الفني أن منتخب مصر قدم مباراة قوية أمام أحد أبرز المنتخبات الأوروبية، مشيرًا إلى أن اللاعبين نجحوا في تنفيذ التعليمات الفنية بالشكل المطلوب، وكانوا الطرف الأفضل في فترات طويلة من اللقاء.

وقال حسام حسن إن المنتخب كان يستحق الحصول على ركلة جزاء واضحة، معتبرًا أن هذا القرار كان من الممكن أن يغير مجريات المباراة ويمنح الفراعنة فرصة حصد النقاط الثلاث.

انتقاد لقرار الحكم

وأبدى المدير الفني استغرابه من عدم مراجعة الحكم للحالة المثيرة للجدل عبر تقنية حكم الفيديو، مؤكدًا أن اللعبة كانت تستحق التوقف وإعادة المشاهدة، خاصة في ظل أهمية المباراة وقوة المنافس.

وأوضح أن مثل هذه القرارات قد تؤثر بشكل مباشر في نتائج المباريات، متمنيًا أن تحظى جميع المنتخبات بالعدالة التحكيمية خلال بقية منافسات البطولة.

وأشار حسام حسن إلى أن الجهاز الفني يعمل منذ قرابة عامين على ترسيخ أفكار تكتيكية محددة داخل المنتخب، مؤكدًا أن الأداء أمام بلجيكا يعكس حجم التطور الذي وصل إليه اللاعبون.

وأضاف أن التزام اللاعبين بالتعليمات والانضباط داخل الملعب كان واضحًا، وهو ما منح المنتخب شخصية قوية أمام منافس يمتلك العديد من النجوم أصحاب الخبرات الكبيرة.

وشدد المدير الفني على رضاه الكامل عن أداء جميع اللاعبين، مؤكدًا أن منتخب مصر يمتلك تاريخًا كبيرًا وشخصية قوية، ولا يقل عن أي منتخب يشارك في البطولة، وأن الفريق أثبت قدرته على منافسة الكبار.

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن صفحة مباراة بلجيكا قد أُغلقت، وأن التركيز أصبح منصبًا بالكامل على المواجهة المقبلة أمام نيوزيلندا، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل الاقتراب من التأهل إلى الدور الثاني ومواصلة المشوار في كأس العالم.

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