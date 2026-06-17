ممدوح عباس يزف بشرى تاريخية لجماهير الزمالك

كشف ممدوح عباس، الرئيس الشرفي لنادي الزمالك، عن تفاصيل طموحه لمستقبل القلعة البيضاء، بعد تخصيص أرض جديدة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ مشروعات استثمارية ورياضية ضخمة تعزز من مكانة النادي وتدعم موارده المالية.

وقال «عباس»، في تصريحات تليفزيونية إن النادي يستعد لإنشاء مولين تجاريين جديدين، أحدهما في مقر النادي بميت عقبة والآخر على الأرض الجديدة بمدينة السادس من أكتوبر، في إطار خطة استثمارية تستهدف تنمية موارد الزمالك خلال السنوات المقبلة.

وأضاف أن المشروع الأبرز يتمثل في إنشاء استاد جديد لنادي الزمالك على الأرض الجديدة، بتكلفة تصل إلى 38 مليون دولار، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل نقلة تاريخية للقلعة البيضاء وتحقق حلمًا طال انتظاره لجماهير النادي.

وأكد الرئيس الشرفي للزمالك ثقته في قدرة الإدارة على تجاوز جميع التحديات الحالية، مشيرًا إلى أن أزمة الرخصة الإفريقية الخاصة بالمشاركة في دوري أبطال إفريقيا سيتم حلها، وكذلك أزمة القيد، دون الكشف عن الآليات التي سيتم من خلالها إنهاء تلك الملفات.

وشدد عباس على أنه لا يرغب في تضخيم دوره داخل النادي، قائلاً: "أنا مجرد محب وعاشق للزمالك، وأسعى دائمًا لمساندة النادي وتذليل أي عقبات تواجهه".

كما أوضح أن ملف تجديد عقد المدرب معتمد جمال لا يندرج ضمن اختصاصاته، وكذلك ملف التعاقدات والصفقات الجديدة، مؤكدًا أن هذه الملفات يتولاها جون إدوارد المدير الرياضي للنادي.

