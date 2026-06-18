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قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط

وزير الخارجية يبحث مع نظرائه تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستقبل الأمن الإقليمي
وزير الخارجية يبحث مع نظرائه تداعيات الاتفاق الأمريكي الإيراني ومستقبل الأمن الإقليمي
فرناس حفظي

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك يوم الثلاثاء ١٦ يونيو. كما التقى الوزير عبد العاطى مع ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكى، و الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع G7 في مدينة إيفيان.

وقد بحث الوزير عبد العاطى مع نظرائه تطورات الأوضاع الاقليمية على اثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران، والاستعدادات الجارية للتوقيع عليه، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية فى الشرق الاوسط والمبادئ الحاكمة لهذه الترتيبات خلال المرحلة المقبلة.

بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى الشيخ عبدالله بن زايد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان الإمارات وزير خارجية المملكة العربية السعودية هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية

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