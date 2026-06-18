قمة السبع.. وزير الخارجية يبحث مع نظرائه مستقبل الترتيبات الأمنية بالشرق الاوسط

جرت اتصالات هاتفية بين د. بدر عبد العاطى وزير الخارجية والتعاون الدولى والمصريين بالخارج مع صاحب السمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الإمارات العربية المتحدة الشقيقة، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة، و هاكان فيدان وزير خارجية الجمهورية التركية، ومحمد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية باكستان الإسلامية، وذلك يوم الثلاثاء ١٦ يونيو. كما التقى الوزير عبد العاطى مع ماركو روبيو وزير الخارجية الامريكى، و الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية دولة قطر الشقيقة، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة السبع G7 في مدينة إيفيان.

وقد بحث الوزير عبد العاطى مع نظرائه تطورات الأوضاع الاقليمية على اثر الإعلان عن التوصل لاتفاق بين الولايات المتحدة وايران، والاستعدادات الجارية للتوقيع عليه، فضلا عن مستقبل الترتيبات الأمنية فى الشرق الاوسط والمبادئ الحاكمة لهذه الترتيبات خلال المرحلة المقبلة.