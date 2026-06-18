السبب مجهول.. حريق في الطوابق العليا لأبراج الإمارات المالية بدبي

اندلع حريق، فجر الخميس، في الطوابق العليا من أبراج الإمارات المالية في دبي، وسط استجابة سريعة من فرق الطوارئ والدفاع المدني، فيما لا تزال أسباب الحادث غير معروفة حتى الآن.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن ألسنة اللهب شوهدت تتصاعد من الأدوار العلوية للمبنى، بينما غطت سحب كثيفة من الدخان سماء المنطقة المحيطة.

ونقلت صحيفة "خليج تايمز" عن شهود عيان قولهم إن الحريق كان واضحاً من مسافات بعيدة، مع تصاعد الدخان بشكل كثيف من البرج.

وبحسب المصادر ذاتها، وصلت فرق الإطفاء والجهات الأمنية إلى موقع الحادث خلال وقت قصير من اندلاعه، حيث باشرت عمليات السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى أجزاء أخرى من المبنى أو المباني المجاورة.

كما فرضت السلطات طوقاً أمنياً حول الموقع، وأغلقت الطرق المؤدية إلى البرج بشكل مؤقت، في إطار الإجراءات الاحترازية الرامية إلى ضمان سلامة السكان والعاملين والمارة.

وشملت التدابير الأمنية منع حركة المركبات والمشاة في محيط المبنى إلى حين استكمال عمليات الإطفاء والتأكد من خلو المنطقة من أي مخاطر محتملة.

ولم ترد حتى الآن معلومات رسمية بشأن وقوع إصابات أو خسائر بشرية جراء الحريق، فيما تواصل الجهات المختصة تقييم الأضرار ومتابعة الوضع الميداني.