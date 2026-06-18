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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ترامب: نجحت في خفض أسعار البيض ولم يحقق أي رئيس ما حققته إدارتي

ترامب
ترامب
القسم الخارجي

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن إدارته تمكنت من تحقيق تقدم ملموس في مواجهة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مشيراً إلى أن أسعار البيض في الولايات المتحدة شهدت انخفاضاً ملحوظاً خلال الفترة الأخيرة.

ولفت إلى أن هذا الإنجاز يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها إدارته في التعامل مع التحديات التي واجهت الأسواق.

خفض سعر البيض انجاز ترامب 

وقال ترامب في تصريحات أدلى بها خلال فعالية عامة إن "أسعار البيض انخفضت بشكل كبير، ولم يفعل أحد ما فعلناه"، مشدداً على أن الإدارة الأمريكية نجحت في معالجة عدد من الاختلالات التي أثرت على الأسواق وسلاسل الإمداد خلال الفترات الماضية. 

وأضاف أن المؤشرات الاقتصادية الحالية تعكس تحسناً في أوضاع المستهلكين مقارنة بما كانت عليه في مراحل سابقة.

وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن جهود حكومته لم تقتصر على ملف أسعار المواد الغذائية فحسب، بل شملت أيضاً العمل على تعزيز الإنتاج المحلي وتحسين كفاءة سلاسل التوريد ومواجهة الضغوط التضخمية التي أثرت على القوة الشرائية للمواطنين. وأوضح أن هذه الإجراءات ساهمت في استقرار أسعار العديد من السلع الأساسية التي يعتمد عليها المستهلك الأمريكي بشكل يومي.

الوضع الاقتصادي في أمريكا

وتأتي تصريحات ترامب في وقت تواصل فيه الإدارة الأمريكية التركيز على الملفات الاقتصادية باعتبارها من أبرز القضايا التي تحظى باهتمام الرأي العام. 

ويُعد التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة من الملفات الرئيسية التي تشغل الناخبين الأمريكيين، خصوصاً بعد سنوات شهدت اضطرابات في الأسواق العالمية نتيجة الأزمات الاقتصادية والجيوسياسية.

وفي سياق متصل، يواصل ترامب تسليط الضوء على الأداء الاقتصادي لإدارته، مؤكداً أن السياسات التي تم تطبيقها أسهمت في دعم النمو الاقتصادي وتحسين أوضاع الأسواق المالية.

كما يشير إلى أن استقرار أسعار السلع الأساسية يمثل أحد أهم المعايير التي يقيس من خلالها المواطنون نجاح السياسات الاقتصادية.

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