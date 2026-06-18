الصين لإيران: يجب معالجة ملف الملاحة في مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية الصيني وانغ يي ضرورة التعامل مع قضية الملاحة في مضيق هرمز بصورة مناسبة تضمن الحفاظ على أمن واستقرار الممرات البحرية الحيوية، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مع نظيره الإيراني عباس عراقجي.

ونقلت وكالة "رويترز" عن وزارة الخارجية الصينية أن وانغ شدد خلال المحادثة على أهمية صون الاستقرار الإقليمي وحماية أمن الملاحة الدولية، في ظل التطورات الأخيرة التي شهدتها المنطقة.

كما جدد الوزير الصيني دعم بلاده لما وصفه بـ"المطالب المعقولة والمشروعة" لإيران، مؤكداً مساندة بكين لجهود طهران الرامية إلى حماية سيادتها الوطنية وأمنها واستقرارها، وفق ما أوردته الخارجية الصينية.

وتأتي هذه التصريحات في وقت تشير فيه مؤشرات الملاحة البحرية إلى تحسن ملحوظ في حركة العبور عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لنقل النفط والغاز في العالم.

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن حركة الملاحة عبر المضيق سجلت، الثلاثاء، أعلى مستوياتها منذ بداية شهر يونيو، في إشارة إلى تراجع المخاوف الأمنية التي أثرت على قطاع الشحن البحري خلال الأسابيع الماضية.

ونقلت الصحيفة عن شركة "ويندوارد" المتخصصة في التحليلات البحرية أن 14 سفينة عبرت مضيق هرمز خلال يوم واحد، وهو أعلى معدل يومي تم تسجيله منذ مطلع الشهر الجاري. وأوضحت الشركة أن هذا الارتفاع يعكس تنامي ثقة شركات الشحن العالمية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرى مراقبون أن استعادة النشاط الملاحي في المضيق تمثل مؤشراً إيجابياً للأسواق العالمية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الممر البحري في تجارة الطاقة الدولية، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط القادمة من منطقة الخليج إلى مختلف أنحاء العالم.

وتتابع الأوساط الاقتصادية والدولية عن كثب تطورات الوضع في مضيق هرمز، وسط آمال بأن تسهم التفاهمات السياسية الأخيرة في تعزيز الاستقرار الإقليمي وضمان استمرار تدفق التجارة والطاقة دون معوقات، بما ينعكس إيجاباً على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد الدولية.

