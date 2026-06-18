الأوقاف تواصل رسالتها المجتمعية.. 17 طنًّا من لحوم صكوك الأضاحي تصل إلى مستحقيها

تواصل وزارة الأوقاف توزيع لحوم مشروع صكوك الأضاحي على الأُسر الأولى بالرعاية بمختلف محافظات الجمهورية، حيث شهدت محافظات الدقهلية والغربية والإسكندرية ودمياط وكفر الشيخ تسلُّم دفعات جديدة من لحوم مشروع صكوك الأضاحي للعام الهجري 1447هـ، لصالح الأُسر الأولى بالرعاية، بإجمالي (17) طنًّا من اللحوم البلدي.

ففي محافظة الدقهلية، شهد اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، مراسم تسلُّم (4) أطنان من اللحوم المخصصة للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بحضور ممثلي الجهات المعنية بالمحافظة، في إطار التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف والأجهزة التنفيذية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.

وفي محافظة الغربية، شهد اللواء الدكتور علاء عبد المعطي، محافظ الغربية، تسلُّم (4) أطنان من لحوم مشروع صكوك الأضاحي، بحضور الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل، مدير مديرية أوقاف الغربية، والعميد الدكتور عصام عبد الله، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالغربية.

مشروع توزيع لحوم صكوك الأضاحي

وفي محافظة الإسكندرية، جرى تسلُّم (4) أطنان من اللحوم، بحضور الدكتورة هالة عبد الرازق عبد الحليم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي، ومريم رفعت، مدير إدارة الحماية، وهبة السيد حسن، مدير إدارة الشئون القانونية، والشيخ ماهر عبد الجواد إبراهيم، مدير إدارة الدعوة بمديرية أوقاف الإسكندرية، حيث أكد الحضور أهمية المشروع في دعم الفئات الأكثر احتياجًا وتعزيز قيم التكافل المجتمعي.

وفي محافظة دمياط، جرى تسلُّم (2) طنًّا من اللحوم، بحضور الدكتور علي إسماعيل علي صابر، مدير الدعوة بمديرية أوقاف دمياط، والشيخ أحمد فرحات، مفتش بإدارة دمياط، ومحمد عطية زكي الإمام، مدير إدارة التضامن الاجتماعي، ووفاء محرم حبيب، مدير الشئون المالية، وعبد السلام محمود الأتربي، مدير الشئون القانونية، حيث أشاد الحضور بالدور المجتمعي الذي تضطلع به وزارة الأوقاف من خلال مشروع صكوك الأضاحي.

وفي محافظة كفر الشيخ، جرى تسلُّم (3) أطنان من اللحوم، بحضور اللواء محمد شوقي بدر، السكرتير العام للمحافظة، وخالد عبد العظيم، وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، والدكتور رمضان عبد السميع، مدير مديرية أوقاف كفر الشيخ، والدكتور محمد عوض، مدير الإدارات بالمديرية.

وأكد الحضور أهمية المشروع في دعم الأسر الأولى بالرعاية وتخفيف الأعباء عنها، مشيدين بجهود وزارة الأوقاف في تنفيذ مشروع صكوك الأضاحي وما يحققه من أثر مجتمعي ملموس في ترسيخ قيم التكافل والتضامن بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه الدفعات ضمن خطة وزارة الأوقاف لتوزيع لحوم الأضاحي على الأُسر الأولى بالرعاية في مختلف المحافظات، دعمًا لبرامج الحماية الاجتماعية وترسيخًا لقيم التكافل المجتمعي، بما يسهم في وصول الدعم إلى مستحقيه وتحقيق أكبر قدر من النفع للفئات الأكثر احتياجًا.