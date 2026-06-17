خلال عام.. الأوقاف تدعم موظفيها بصرف 70 مليون جنيه قروضًا حسنة و100 مليون جنيه إعانات

واصلت وزارة الأوقاف دعم موظفيها خلال عام، من خلال صرف نحو 70 مليون جنيه قروضًا حسنة، إلى جانب 100 مليون جنيه في صورة إعانات، في إطار جهود الأوقاف المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالوزارة.

وجاءت الإعانات التي تم صرفها كما يلي:

أولًا: الإعانات النقدية

تم صرف إعانات ومساعدات مادية بمبلغ (100.564.175) جنيه لـ 43222 جنيه من خلال الإدارة العامة للبر في المجالات التالية:

1. تم صرف مبلغ 2215000 جنيه لـ 138 متوفى إلى رحمة الله تُصرف للورثة الشرعيين بعد استيفاء المستندات اللازمة ومراجعاتها من جانب الإدارة العامة للبر – إدارة الإعانات.

2. تم صرف مبلغ 134175 جنيه لـ 55 سداد الأقساط المتبقية على الموظفين المتوفيين إلى رحمة الله وعليهم أقساط قرض حسن يتم سدادها من باب البر دون أن يتحمل الورثة الشرعيين عبء السداد.

3. تم صرف مبلغ 3750000 جنيه لـ 750 من متلقي معاشات من نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم والجدير بالذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم تتلقي دعمًا ماديًا من وزارة الأوقاف بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا يتم صرفها على 4 دفعات كل دفعة 750 ألف جنيه.

4. تم صرف مبلغ 10 ملايين جنيه تعزيزًا للتكافل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إحياء مبادرة التكية المصرية.

5. تم صرف مبلغ 50 مليون جنيه مساهمة ومساعدة مادية لأهالينا في غزة.

6. تم صرف مبلغ 3 ملايين جنيه مساهمة ومساعدة مادية للهيئة الوطنية للإعلام لإنتاج حلقات درامية قصيرة توعوية تحث على المبادئ والأخلاق.

7. تم صرف مبلغ 4 ملايين جنيه مساهمة ومساعدة مادية لـ 2000 من الفئات الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي والمشاركة في احتفالية فرحة مصر تحت رعاية وحضور قرينة رئيس الجمهورية.

8. تم صرف مبلغ 3120000 جنيه كمساعدة مادية لـ 259 من الأئمة خلال فترة تدريبهم لمدة 6 أشهر " دفعة الإمام حسن العطار".

9. تم صرف مبلغ 185000 جنيه كمساهمة ومساعدة مادية لـ 13 من العاملين بوزارة الأوقاف نظرًا لمرض أحد أفراد الأسرة بأمراض مستعصية.

10. تم صرف مبلغ 70000 جنيه إعانة أعباء معيشة نظرًا للظروف الاجتماعية وإعالة أيتام.

11. تم صرف مبلغ 20000 جنيه كمساعدة مادية لذوي الهمم من غير العاملين بوزارة الأوقاف.

12. تم صرف مبلغ 65000 جنيه لسداد مديونية لصالح مستشفى الدعاة لـ 2 حالة إحداهما من ذوي الهمم.

13. تم صرف مبلغ 20 مليون جنيه إعانة ومساهمة مادية لصالح مشروع صكوك الأوقاف لإبرام تعاقدات لتوفير اللحوم الطازجة والسلع الغذائية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية على مستوي جمهورية مصر العربية خلال شهر رمضان المبارك 1447هـ يستهدف المبلغ المذكور 40 ألف أسرة تقريبًا من الأسر الأولى بالرعاية من خلال القوائم التي تعدها وزارة التضامن الاجتماعي.



14. تم صرف مبلغ 5000 جنيه كمكافأة تشجيعية لأحد عمال المساجد من ذوي الهمم لتأدية عمله على أكمل وجه.

15. تم صرف مبلغ 4 ملايين جنيه لوزارة التضامن الاجتماعي لدعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية.

ثانيًا: القرض الحسن

تم صرف قروض حسنة بدون مصروفات إدارية أو فوائد بنكية بمبلغ 70 مليون جنيه من خلال الإدارة العامة للبر "إدارة القرض الحسن لـ 3654 مقترض من الجهات التالية:

* ديوان عام الوزارة

* جميع مديريات الأوقاف التابعة لوزارة الأوقاف وعددهم 27

* ديوان عام الهيئة والمناطق التابعة لها

* مستشفى الدعاة

* سجاد دمنهور

* المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

والفئات التالية لأول مرة في تاريخ وزارة الأوقاف يخصص لهم قروض حسنة خاصة بهم من ميزانية القرض الحسن بالإدارة العامة للبر منذ شهر يوليو 2024 وحتي يونيو 2026:

1. صرف مبلغ 3380000 جنيه لـ 338 من أبناء العاملين بوزارة الأوقاف المتبقي لهم عام واحد في الخدمة ويحالون للمعاش وفاءً لعطائهم وتقديرًا لجهودهم.

2. صرف مبلغ 4180000 جنيه لـ 103سيدة من السيدات العاملات بوزارة الأوقاف والجهات التابعة لهم منهن أرامل وتعول أبناء بمراحل التعليم المختلفة.

3. صرف مبلغ 5460000 جنيه لـ 273 من أبناء العاملين بالوزارة من ذوي الهمم حيث تولي وزارة الأوقاف كل الاهتمام والرعاية بأبنائها من ذوي الهمم.

4. صرف مبلغ 4460000 جنيه لـ 223 من أبناء العاملين بالوزارة لحالات الزواج الحديثة سواء للموظف نفسه أو أحد أبنائه.

5. صرف 4520000 جنيه لـ 226 من أبناء العاملين بالوزارة ممن يعانون من الأمراض المستعصية أو أحد أبنائه أو الزوج / الزوجة أو أحد الأبوين.

6. صرف 6280500 جنيه لـ 373 من أبناء العاملين بمديريات الأوقاف بالمحافظات الحدودية من بينهم 168 مستفيدًا بمحافظتي شمال سناء وجنوب سيناء بإجمالي 2324000 جنيه.