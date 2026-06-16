الأوقاف: انطلاق دورة إدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولة وخريطة مصر المكانية

تنظم وزارة الأوقاف الدورة التدريبية الخاصة بإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولة وخريطة مصر المكانية، على مدار الفترة من ١٥ إلى ١٧ من يونيو ٢٠٢٦، بأكاديمية الأوقاف الدولية بمدينة السادس من أكتوبر؛ بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف.

انطلاق الدورة التدريبية لإدخال بيانات منظومتي حوكمة أصول الدولة

ويأتي ذلك في إطار المساعي القوية إلى سرعة استكمال إدخال البيانات الخاصة بحصر أصول وأملاك الوزارة، وتعزيز جهود التحول الرقمي وتطوير منظومة إدارة الأصول وحوكمتها وفق أحدث النظم التكنولوجية، لمواكبة جهود الدولة نحو التحول الرقمي.

وتعد هذه الدورة في إطار خطة الوزارة لاستكمال بناء قاعدة بيانات دقيقة وشاملة لأصولها وأملاكها، بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة وتحقيق أعلى درجات الحوكمة والشفافية، ويعزز قدرة الوزارة على المتابعة والتخطيط واتخاذ القرار وفق بيانات محدثة ودقيقة.

وفي هذا السياق، عقدت وزارة الأوقاف اجتماعًا موسعًا ضم فرق العمل المعنية من قطاع شئون المديريات، وقطاع شئون المساجد، والإدارة الهندسية، إلى جانب ممثلي شركات التحالف المنفذة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمنظومتين وتنسيق الجهود بين مختلف الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق المستهدفات المحددة وفق الجداول الزمنية المقررة.

وشهد الاجتماع استعراض ما تم إنجازه في هذا الملف، حيث انتهت الشركة المنفذة من إعداد الواجهات ولوحات إدخال البيانات الخاصة بمنظومتي حوكمة أصول الدولة وخريطة مصر المكانية، تمهيدًا للبدء في مراحل إدخال البيانات وتشغيل المنظومتين وفق الخطة التنفيذية المعتمدة.

كما جرى التنسيق مع جميع المديريات الإقليمية من خلال قطاعي شئون المساجد وشئون المديريات؛ لإرسال أسماء المكلفين بإدخال البيانات، تمهيدًا لتدريبهم وتأهيلهم للقيام بمهامهم على الوجه الأمثل، بما يضمن دقة البيانات وسرعة إدخالها إلى المنظومتين.

وفي إطار الاستعداد لبدء التشغيل الفعلي، أعدت الوزارة برنامجًا تدريبيًا متكاملًا يستهدف تدريب وتأهيل (782) دارسًا بمقر أكاديمية الأوقاف الدولية، على مدار ثلاثة أيام متتالية، حيث يتلقى المشاركون تدريبًا عمليًا على آليات استخدام المنظومتين، وأساليب إدخال البيانات ومراجعتها، بما يحقق أعلى معدلات الكفاءة والدقة في تنفيذ الأعمال المطلوبة.

ويشرف على هذه الدورة التدريبية اللواء محمد عبد الغني - مساعد الوزير لشئون التحول الرقمي، واللواء محمد نبيل عراقي - مساعد الوزير للشئون الهندسية، والمهندس محمد عثمان - ممثل الإدارة الهندسية، والمهندس ممدوح عبد الرحيم - مسئول التحول الرقمي، إلى جانب عدد من مهندسي الشركة المنفذة.