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وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف: رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل

وزير الأوقاف يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض
وزير الأوقاف يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض
أحمد سعيد

شارك الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، في الاحتفالية التي أقامتها محكمة النقض بمناسبة مرور خمسين عامًا (اليوبيل الذهبي) على إنشاء النيابة العامة للمحكمة، تحت عنوان: “مسيرة ذهبية في إرساء دعائم العدالة”. 

وزير الأوقاف يشارك في احتفالية اليوبيل الذهبي لنيابة النقض

وجاء ذلك بقاعة المحكمة التاريخية التي تحمل اسم المستشار الجليل عبد العزيز باشا فهمي، وبحضور المستشار محمود حلمي الشريف - وزير العدل، والمستشار عاصم عبد اللطيف الغايش - رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى.

وشهد الاحتفال المستشار عبد الآخر الملقب فواز - رئيس محكمة استئناف القاهرة؛ عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار محمد عبد العال أحمد عارف - النائب الأول لرئيس محكمة النقض؛ عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار عابد إبراهيم راشد سلامة - النائب الثاني لرئيس محكمة النقض؛ عضو مجلس القضاء الأعلى، والمستشار معتز أحمد محمد أحمد مبروك - نائب رئيس محكمة النقض؛ مدير نيابة النقض. 

كما حضر ايضا المستشار صلاح الدين محمود مجاهد - نائب رئيس محكمة النقض؛ مساعد أول وزير العدل، وعدد من السادة المستشارين والقضاة بمحكمة النقض، والمستشار جلال الدين عبد العاطي – رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض؛ المستشار القانوني لوزارة الأوقاف، فيما حضر من وزارة الأوقاف اللواء أحمد سمير - الوكيل الدائم للوزارة، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف.

استُهلت فعاليات الاحتفال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ محمد القلاجي - أحد نجوم الموسم الأول من مشروع "دولة التلاوة"، أعقبها كلمة لرئيس محكمة النقض ورئيس مجلس القضاء الأعلى، أكد خلالها أن النيابة العامة لدى محكمة النقض تمثل صرحًا قضائيًّا عريقًا أسهم على مدار خمسين عامًا في ترسيخ دعائم العدالة وسيادة القانون، وإعداد أجيال من الكفاءات القضائية التي خدمت الوطن ورسخت قيم الحق والإنصاف.

وزير العدل يشيد بالتعاون المثمر مع الأوقاف في خدمة قضايا الوعي والفكر الرشيد

وفي كلمته رحب وزير العدل بالحضور، مشيدًا بالتعاون المثمر بين وزارتي العدل والأوقاف في خدمة قضايا الوعي والفكر الرشيد، وموجهًا التحية إلى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، تقديرًا لجهوده العلمية والفكرية والوطنية.

واستعرض المستشار معتز أحمد محمد أحمد مبروك، في كلمته، مسيرة نيابة النقض وأدوارها القانونية والقضائية الممتدة عبر خمسة عقود في خدمة العدالة المصرية.

وفي كلمته، أعرب وزير الأوقاف عن سعادته بالمشاركة في هذه المناسبة الوطنية المهمة، موجهًا الشكر إلى رئيس المحكمة على الدعوة الكريمة، وإلى وزير العدل على التعاون القوي بين الوزارتين.

وأكد وزير الأوقاف أن محكمة النقض تمثل رمزًا من رموز العدالة المصرية ومكانًا تترسخ فيه هيبة القانون ويعلو فيه صوت الحق، مشيرًا إلى أن رسالة القاضي تقوم على معانٍ عظيمة تتجسد في النور والحق والعدل؛ فالقاضي يستضيء بنور العلم والخبرة والفحص والتحري حتى يصل إلى الحق، ومن الحق إلى العدل، وهو ما يجعل القضاء حصنًا لحماية المجتمع وصيانة الحقوق.

وأضاف وزير الأوقاف أن أسماء الله الحسنى تحمل دلالات عظيمة في هذا السياق، مشيرًا إلى خصوصية معاني النور والحق والعدل وما تحمله من قيم سامية ترتبط برسالة القضاء ومكانته الرفيعة في بناء المجتمعات واستقرارها.

وفي ختام كلمته، هنأ الدكتور أسامة الأزهري، أسرة القضاء المصري بمناسبة اليوبيل الذهبي لنيابة النقض، كما هنأ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة العام الهجري الجديد، داعيًا الله سبحانه وتعالى أن يجعله عامًا مليئًا بالخير والرخاء والأمن والاستقرار.

وشهدت الاحتفالية عرض فيلم تسجيلي تناول مسيرة النيابة العامة لدى محكمة النقض منذ تأسيسها، وأبرز إسهاماتها في دعم العدالة وترسيخ المبادئ القانونية على مدار خمسين عامًا.

وفي ختام الاحتفالية، جرى تكريم عدد من الرموز القضائية البارزة الذين أسهموا في خدمة العدالة وأداء رسالتهم القضائية على الوجه الأكمل، كما تم تكريم المستشار جلال الدين عبد العاطي - المستشار القانوني لوزارة الأوقاف؛ تقديرًا لجهوده القانونية والمهنية.

وفي لفتة تقديرية تعكس عمق التعاون بين مؤسسات الدولة، أهدى المستشار محمود حلمي الشريف درع وزارة العدل إلى الدكتور أسامة الأزهري؛ تقديرًا لدوره العلمي والوطني وجهوده في نشر الفكر المستنير وترسيخ قيم الوعي والاعتدال.

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