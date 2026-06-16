انطلاق ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الحسين بحضور وزير الأوقاف .. بث مباشر

انطلقت منذ قليل فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومشاركة واسعة من نخبة من كبار العلماء والمفكرين من داخل مصر وخارجها.

ويشهد الملتقى حضور عدد من طلاب العلم والطلاب الوافدين، إلى جانب مشاركة دولية متميزة عبر تقنية الاتصال المرئي، بما يعكس الطابع العالمي للملتقى وأهميته في تعزيز الحوار الفكري وتبادل الرؤى حول القضايا الإسلامية المعاصرة.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، من خلال منابر علمية تجمع كبار العلماء والمفكرين.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى عددًا من المحاور الفكرية والدعوية المهمة، التي تسهم في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الرشيد.

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