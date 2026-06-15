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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب

احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد
احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد
أحمد سعيد

نظمت وزارة الأوقاف احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد عقب صلاة مغرب الاثنين ٢٩ من ذي الحجة، الموافق ١٥ من يونيو ٢٠٢٦، من رحاب مسجد السيدة زينب (رضي الله عنها) بالقاهرة، بحضور الدكتور أسامة الأزهري؛ وزير الأوقاف. 

محافظ القاهرة يشهد الاحتفال نائبًا عن رئيس الجمهورية

وشهد الحفلَ الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وفضيلة الشيخ أيمن عبد الغني وكيل الأزهر الشريف، نائبًا عن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفضيلة الدكتور نظير عياد - مفتي الجمهورية، والدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر، ومحمود الشريف نقيب السادة الأشراف. 

كما حضر الدكتور محمد عبد الدايم الجندي أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور محمد الضويني، عضو هيئة كبار العلماء، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور عمرو الورداني، رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، والشيخ أحمد ترك، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، والدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث. 

وحضر أيضا الدكتور رمضان الصاوي - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري، والدكتور محمد عبد المالك - نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه القبلي، فيما حضر من الوزارة الدكتور السيد عبد الباري رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، والأستاذ الدكتور أحمد نبوي - الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور أسامة رسلان - المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والأستاذ رفيق القاضي - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة فخري الجندي - رئيس الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وفضيلة الدكتور إبراهيم المرشدي مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة، والشيخ أحمد جمال - مدير مديرية أوقاف القاهرة، ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية.

بدأ الحفل بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم للقارئ الشيخ حجاج الهنداوي، القارئ بالإذاعة والتلفزيون؛ أعقبتها كلمة الدكتور عمرو الورداني - رئيس اللجنة الدينية بمجلس النواب، تناول فيها الدروس المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، مؤكدًا أن سيرة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هي حياة للبشرية كلها، وأن الهجرة تمثل مدرسة متكاملة في بناء الإنسان وصناعة الحضارة.

وألقى الدكتور إبراهيم المرشدي - مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الديني ونشر الدعوة بالوزارة – كلمة بيّن فيها أن الوقوف مع أحداث السيرة النبوية لا يقتصر على مجرد التذكر، وإنما يهدف إلى استحضار معانيها والتعايش معها والاستفادة من دروسها في واقع الحياة، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ﴾؛ موضحًا أن الهجرة النبوية كانت رحلة إعداد وأخذ بالأسباب وبناء للأمة، وأنها قدمت نموذجًا عمليًّا لمشاركة جميع فئات المجتمع في بناء الحضارة.

وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي وأبناء مصر والعالم بالعام الهجري الجديد

وفي كلمته، تقدم وزير الأوقاف بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، والأمتين العربية والمسلمة، وجموع المسلمين والبشرية كلها بمناسبة حلول العام الهجري الجديد؛ داعيًا المولى -عز وجل- أن يجعل العام الهجري الجديد عامًا مليئًا بالأمن والأمان والبركة والخير والفتح والتوفيق، وأن يحفظ مصر قيادةً وشعبًا، وأن يديم عليها نعمة الاستقرار والتنمية والازدهار، وأن يوفق الجميع لما فيه خير البلاد والعباد.

واختُتم الحفل بابتهالات ومديح نبوي للمبتهل الشيخ شريف خليف، في أجواء شهدت تفاعلاً قويًا من الحضور.

وزارة الأوقاف وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد بمسجد السيدة زينب وزارة الأوقاف تقيم احتفال الدولة الرسمي بالعام الهجري الجديد الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف مسجد السيدة زينب

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