شهد الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، مساء اليوم الإثنين، احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة حلول العام الهجري الجديد 1448هـ، بمسجد السيدة زينب رضي الله عنها بمحافظة القاهرة، في أجواء إيمانية جسدت عظمة هذه المناسبة المباركة وما تحمله من معانٍ راسخة في وجدان الأمة الإسلامية.

مفتي الجمهورية يشهد احتفال وزارة الأوقاف بالعام الهجري الجديد 1448هـ

وأكد مفتي الجمهورية أن ذكرى الهجرة النبوية الشريفة تمثل نقطة تحول كبرى في تاريخ الإنسانية، حيث أرست أسس الدولة القائمة على العدل والرحمة والتعايش، مشيرًا إلى أن الأمة اليوم أحوج ما تكون إلى استلهام دروس الهجرة في تعزيز الوعي، وترسيخ قيم الانتماء، ومواجهة التحديات بروح المسؤولية والعمل الجاد، بما يسهم في تحقيق الاستقرار والتنمية وخدمة الإنسان.

حضر الحفل الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والشيخ أيمن عبد الغني، وكيل الأزهر الشريف، والدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور محمد عبد الدايم الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور أحمد الشرقاوي، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، ومحمود الشريف، نقيب السادة الأشراف.

كما حضر الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر السابق، إلى جانب عدد من علماء الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء المصرية، والقيادات التنفيذية والأمنية، وجمع غفير من رواد المسجد، في مشهد إيماني وروحي عامر.