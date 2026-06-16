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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأزهري ينعى وكيل وزارة الأوقاف للرئاسة الرقابية والتقويم السابق

وزير الأوقاف
وزير الأوقاف
عبد الرحمن محمد

نعى الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، ببالغ الحزن والأسى، سمير الرفاعي، وكيل وزارة الأوقاف للرئاسة الرقابية والتقويم السابق، الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالعطاء الوطني والعمل العام وخدمة الناس.

كما تقدم الوزير بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد الكريمة، وإلى أهله ومحبيه، فإنه يدعو المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يكرم نزله، ويوسع مدخله، ويجعل ما قدمه من خير وعطاء في ميزان حسناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

وزير الأوقاف يفتتح ملتقى الفكر الإسلامي الدولي

في سياق آخر، انطلقت صباح اليوم، الثلاثاء، فعاليات ملتقى الفكر الإسلامي الدولي بمسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة، وذلك بحضور وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري، ومشاركة واسعة من نخبة من كبار العلماء والمفكرين من داخل مصر وخارجها.

ويشهد الملتقى حضور عدد من طلاب العلم والطلاب الوافدين، إلى جانب مشاركة دولية متميزة عبر تقنية الاتصال المرئي، بما يعكس الطابع العالمي للملتقى وأهميته في تعزيز الحوار الفكري وتبادل الرؤى حول القضايا الإسلامية المعاصرة.

ويأتي انعقاد هذا الملتقى في إطار جهود وزارة الأوقاف لنشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الأفكار المتطرفة، وترسيخ قيم التعايش والتسامح، من خلال منابر علمية تجمع كبار العلماء والمفكرين.

ومن المقرر أن يتناول الملتقى عددًا من المحاور الفكرية والدعوية المهمة، التي تسهم في بناء الوعي وتصحيح المفاهيم، بما يخدم قضايا الأمة الإسلامية ويعزز من دور المؤسسات الدينية في نشر الفكر الرشيد.

وزير الأوقاف وكيل وزارة الأوقاف سمير الرفاعي

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