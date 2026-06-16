الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «الهجرة.. دروس وعبر»

عقدت وزارة الأوقاف ٦٣٠ ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: "الهجرة.. دروس وعبر"، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، في إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتأتي هذه الندوات في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف القائمة على أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال ملء وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع بقيم العلم والعمل والإبداع، وتعظيم قدر الاكتشاف والاختراع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة.

وتُعقد هذه الندوات بالمديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والسويس؛ بهدف استلهام الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وبيان ما تحمله من معانٍ عظيمة في الأخذ بالأسباب، والتخطيط السليم، والصبر والثبات، وحسن التوكل على الله تعالى، والعمل الجاد من أجل بناء الأوطان وتحقيق نهضتها واستقرارها.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية المتنوعة، التي تستهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، بما يسهم في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا، ويحقق رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن.