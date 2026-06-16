قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جهز ورقك.. موعد طرح شقق الإسكان الإجتماعي2026 والأسعار
متحدث خارجية قطر: ما تقوم به إسرائيل في لبنان تعدٍ على السيادة
عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة
مصر تدين افتتاح ما يسمى بسفارة "أرض الصومال" في القدس المحتلة
تحت القبة الحرارية.. موجة حر استثنائية تضرب الشرق الأوسط| هل تصل الحرارة إلى 50؟
دعاء العام الهجري الجديد .. اللهم ارزقنا خيره ونعوذ بك من شره
بسبب سعر صرف الدولار.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر
الرئيس السيسي يشدد على حرص مصر على تعزيز العلاقات مع الاتحاد الأوروبي واستكشاف فرص تعاون مبتكرة
جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي
إنفانتينو يمنح أبو ريدة درع كأس العالم.. وتوت عنخ آمون هدية الجبلاية لـ فيفا
الإفتاء ترد على المشككين في رواية نسج العنكبوت ووقوف الحمامتين على غار ثور
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

الأوقاف تعقد 630 ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: «الهجرة.. دروس وعبر»

احدى الندوات بالمحافظات
احدى الندوات بالمحافظات
عبد الرحمن محمد

عقدت وزارة الأوقاف ٦٣٠ ندوة علمية بالمديريات الحدودية تحت عنوان: "الهجرة.. دروس وعبر"، وذلك يوم الاثنين الموافق ١٥ من يونيو ٢٠٢٦م، عقب صلاة العشاء، في إطار جهود الوزارة الدعوية والعلمية والتثقيفية، وضمن مبادرة «صحح مفاهيمك».

وتأتي هذه الندوات في ضوء استراتيجية وزارة الأوقاف القائمة على أربعة محاور رئيسة، تتمثل في: مواجهة الإرهاب والتطرف ومحاربة جميع صور التطرف الفكري، ومواجهة التطرف اللاديني المتمثل في تراجع القيم والأخلاق، واستعادة وبناء الشخصية المصرية الوطنية من منطلق ديني ووطني، والإسهام في صناعة الحضارة من خلال ملء وعي الشباب وكافة شرائح المجتمع بقيم العلم والعمل والإبداع، وتعظيم قدر الاكتشاف والاختراع، وترسيخ الشغف بالعلم والمعرفة.

وتُعقد هذه الندوات بالمديريات الحدودية: البحر الأحمر، وجنوب سيناء، والوادي الجديد، ومرسى مطروح، وشمال سيناء، والسويس؛ بهدف استلهام الدروس والعبر المستفادة من الهجرة النبوية الشريفة، وبيان ما تحمله من معانٍ عظيمة في الأخذ بالأسباب، والتخطيط السليم، والصبر والثبات، وحسن التوكل على الله تعالى، والعمل الجاد من أجل بناء الأوطان وتحقيق نهضتها واستقرارها.

وتؤكد وزارة الأوقاف استمرارها في تنفيذ برامجها الدعوية والتثقيفية المتنوعة، التي تستهدف نشر الفكر الوسطي المستنير، وتصحيح المفاهيم الخاطئة، وتعزيز منظومة القيم والأخلاق، بما يسهم في بناء الإنسان المصري بناءً متكاملًا، ويحقق رسالة الوزارة في خدمة الدين والوطن.

مبادرة «صحح مفاهيمك» الأوقاف ٦٣٠ ندوة علمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب مصر

بعد التعادل مع بلجيكا.. موعد مباراة مصر ونيوزيلندا في كأس العالم 2026

البنزين

بعد آخر تحديث… أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

إجازة رأس السنة الهجرية

3 أيام راحة متواصلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 رسميًا

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

ترشيحاتنا

سموتريتش

سموتريتش يلغي اتفاقيات الخليل.. ويخرق أحد بنود أوسلو

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان

زلزال بقوة 5.5 درجة يضرب شرق اليابان

السفير علي عبدي أواري مندوب جمهورية الصومال

الصومال يرفض بشدة أي تحركات أو اتفاقيات تنتقص من سيادته

بالصور

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية
ختام فعاليات دورة القيادة التكتيكية TLP-10 بمشاركة عناصر من القوات الجوية المصرية واليونانية

عودة حبيبة الملايين.. شيفروليه تحيي سيارتها الشهيرة من الموت بقوة خارقة

شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028
شيفروليه كامارو 2028

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟
كيف يتم تصنيع الفسيح فى المنزل؟

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا
مشروبات يعتقد الجميع أنها صحية لكنها ترفع السكر بسرعة.. احذر تناولها يوميًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد