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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

متى صيام يوم عاشوراء 2026 ؟.. موعده وفضله وحكم صيامه منفردا

متى صيام يوم عاشوراء 2026
متى صيام يوم عاشوراء 2026
عبد الرحمن محمد

متى صيام يوم عاشوراء 2026 .. مع بداية العام الهجري جديد، تتجدد مواسم الطاعات التي ينتظرها المسلمون كل عام، ويأتي شهر الله المحرم في مقدمتها بما يحمله من نفحات إيمانية وفرص عظيمة للتقرب إلى الله ، وبين أيامه المباركة، يبرز يوم عاشوراء كواحد من أعظم الأيام التي يحرص المسلمون على صيامها، لما له من فضل كبير وأجر عظيم، وهو ما يدفع الملايين للبحث عن موعده وحكم صيامه وأفضل الأعمال فيه.

متى صيام يوم عاشوراء 2026

وبحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية، فإن اليوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم لعام 1448 هجريًا، وبذلك يكون يوم عاشوراء، وهو اليوم العاشر من الشهر، موافقًا ليوم الخميس 25 يونيو 2026.

ويُعد صيام يوم عاشوراء من السنن المستحبة التي حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من فضل عظيم، حيث يكفّر صيامه ذنوب سنة كاملة قبله، وهو ما يجعله فرصة ثمينة لكل مسلم يسعى لنيل المغفرة ورفع الدرجات.

ومن الأفضل للمسلم أن لا يقتصر على صيام يوم عاشوراء منفردًا، بل يُستحب أن يصوم معه يومًا قبله أو بعده، فيصوم التاسع والعاشر، أو العاشر والحادي عشر من شهر المحرم، مخالفةً لليهود واقتداءً بسنة النبي الكريم ، ومع ذلك، أوضحت دار الإفتاء أنه يجوز صيام يوم عاشوراء منفردًا دون كراهة أو إثم، سواء كان ذلك لعذر أو دون عذر.

ولا يقتصر فضل هذا اليوم على الصيام فقط، بل يُستحب فيه الإكثار من الأعمال الصالحة، من ذكرٍ ودعاءٍ وصدقة، إذ يعد من الأيام التي يتجلى فيها فضل الله ورحمته، وقد جعله الله تعالى وقتًا لقبول التوبة ومغفرة الذنوب.

ويأتي صيام عاشوراء في وقت قد يشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة وطول ساعات النهار، ما قد يجعل الصيام فيه شاقًا على البعض، إلا أن هذا التعب يزيد الأجر ويعظم الثواب، كما ورد في السنة النبوية أن الأجر على قدر المشقة.

وفي ظل هذه الأجواء الإيمانية، يبقى يوم عاشوراء فرصة لا تعوض لفتح صفحة جديدة مع الله، وتجديد النية للسير على طريق الطاعة، مستلهمين من هذا اليوم معاني الصبر والنجاة والتوبة، سائلين الله القبول والمغفرة.

حكم إفراد عاشوراء بالصيام دون تاسوعاء
وفي السياق، أكدت دار الإفتاء، أن صيام يوم عاشوراء أمر مستحب شرعا، ومشيرة إلى أن الأفضل صيام الأيام الثلاثة: التاسع، والعاشر، والحادي عشر من شهر الله المحرم.

وأضافت دار الإفتاء، في فتوى لها عبر موقعها الرسمي، أنه يجوز للصائم إفراد عاشوراء بالصيام دون تاسوعاء، مؤكدة أن ذلك جائز شرعا من غير كراهة، ولا إثم عليه في ذلك ولا حرج.
أفضل مراتب صيام يوم عاشوراء
وأوضحت دار الإفتاء أن الشأن في صيام عاشوراء أنه يقع على مراتب متفاوتة، أتمها وأكملها أن يكون مقترنا بصيام يوم قبله ويوم بعده، فيصوم يومي التاسع والحادي عشر من شهر الله المحرم إضافة إلى يوم العاشر الذي هو عاشوراء؛ وذلك للأخبار الواردة الدالة على حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم وترغيبه في الجمع بين صوم الأيام الثلاثة.

واستدلت دار الإفتاء على ذلك بما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال في صوم يوم عاشوراء: «صوموه، وخالفوا فيه اليهود، وصوموا قبله يوما، وبعده يوما» أخرجه الإمامان: البزار، والبيهقي في "شعب الإيمان".

«اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك ناصيتي بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي».

صيام يوم عاشوراء متى صيام يوم عاشوراء متى صيام يوم عاشوراء 20 صوم التاسع والعاشر دار الإفتاء

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