هل صلاة ركعتين ليلة رأس السنة الهجرية بدعة؟ الإفتاء تجيب

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم صلاة ركعتين في ليلة رأس السنة الهجرية بنية استقبال عام جديد، وذلك ردًا على تساؤلات البعض حول مدى مشروعية هذا الفعل، وهل يُعد من البدع أم لا.

وأكد أمين الفتوى أن أداء ركعتين في هذه الليلة لا يمكن وصفه بالبدعة، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يمنع شرعًا من افتتاح العام الجديد بالصلاة والدعاء والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن ذلك يُعد من الأعمال الطيبة التي يُثاب عليها المسلم.

وأضاف أن وصف هذا الفعل بالبدعة غير صحيح، موضحًا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم على قيام الليل، وهو ما يفتح الباب أمام المسلم للاجتهاد في الطاعات في أي وقت، ومنها هذه المناسبة، لافتًا إلى أن الإنسان يمكنه أن يصلي ركعتين بنية التقرب إلى الله، خاصة في أوقات قد يغفل فيها البعض عن العبادة.

حكم تخصيص رأس السنة الهجرية ببعض العبادات

وفي السياق ذاته، بيّنت دار الإفتاء المصرية أن تخصيص ليلة رأس السنة الهجرية ببعض العبادات، مثل الصلاة والدعاء، لا حرج فيه شرعًا، ولا يُعد من الأمور المحدثة المذمومة، طالما أن الفعل في أصله مشروع، كصلاة النافلة أو الدعاء، ولم يُعتقد وجوبه أو ارتباطه بنص خاص.

وشددت الدار على أن أداء ركعتين بنية التقرب إلى الله في هذه الليلة يدخل ضمن الأعمال المستحبة، خاصة إذا كان الهدف منها بدء العام الجديد بطاعة الله، مؤكدة أن ذلك يتفق مع مقاصد الشريعة التي تحث على الإكثار من العبادات في مختلف الأوقات.

أدعية مستحبة بداية رأس السنه الهجرية

وفيما يتعلق بالأدعية، يُستحب للمسلم أن يُكثر من الدعاء مع بداية العام الهجري، ومن ذلك أن يقول: اللهم اجعله عامًا مليئًا بالخير، خاليًا من الحزن والخسارة، وارفع عنا البلاء، واكتب لنا فيه السعادة والتوفيق.

كما يمكن الدعاء بطلب المغفرة عما مضى، والإصلاح فيما هو آتٍ، وسؤال الله أن يجعل العام الجديد بداية خير وبركة على الأهل والأحبة، وأن يحقق الأمنيات، ويحفظ الأحباب، ويكتب الفرح والرزق.

ومن الأدعية الجامعة أيضًا أن يستودع المسلم عامه الماضي عند الله، راجيًا المغفرة والرحمة، وأن يسأله التوفيق في العام الجديد، وأن ييسر له أموره، ويصلح شأنه، ويكتب له الخير في كل خطواته.

واختتمت دار الإفتاء بالتأكيد على أن استقبال العام الهجري ينبغي أن يكون فرصة للتقرب إلى الله، ومراجعة النفس، واستحضار النية الصالحة لبداية صفحة جديدة مليئة بالطاعات والعمل الصالح.