قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أسعار الخضروات والفاكهة بالجملة اليوم الثلاثاء
الخارجية الفرنسية: دعوة الرئيس السيسي لقمة السبع ثقة في قدرته على صياغة حلول لأزمات الشرق الأوسط
الصحة الفلسطينية: 5 شهداء و8 مصابين في عدوان إسرائيلي على غزة خلال 24 ساعة
حلم حمزة عبدالكريم من أمم أفريقيا 2019 لكأس العالم 2026
السيدة انتصار السيسي تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية بالعام الهجري الجديد
السيدة انتصار السيسى تهنئ الشعب المصري والأمة الإسلامية ببدء العام الهجري الجديد
في ختام تحدي القراءة العربي.. وكيل الأزهر: الرهان على جيل يقرأ رابح ولا يخيب
فرنسا والسنغال.. مباريات اليوم الثلاثاء 16 - 6 - 2026 والقنوات الناقلة
وزير خارجية إيران: بدء تنفيذ مذكرة التفاهم يوم الجمعة وإنهاء الحرب في لبنان جزء من الاتفاق
أول يوليو.. تقديم خدمات السجل التجاري عبر 4700 منفذ بريدي للمواطنين
القاتل الصامت.. تحذيرات من صيف أكثر قسوة| ماذا يحدث؟
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

فضل شهر المحرم وأحب الأعمال فيه.. الأزهر للفتوى يوضح

فضل شهر المحرم وأحب الأعمال فيه
فضل شهر المحرم وأحب الأعمال فيه
عبد الرحمن محمد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، عبر صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن شهر المحرم يُعد من أعظم الشهور في الإسلام، لما يحمله من فضائل عظيمة ومكانة خاصة بين شهور السنة الهجرية، داعيًا المسلمين إلى اغتنام أيامه في الطاعات والعبادات.

وأوضح المركز أن شهر المحرم هو أول شهور العام الهجري، وأحد الأشهر الحرم التي عظّمها الله تعالى، مشيرًا إلى أنه أفضل هذه الأشهر، لما ورد فيه من نصوص تؤكد فضله ومكانته.

وقال إن الصيام في شهر المحرم يأتي في المرتبة الثانية من حيث الفضل بعد صيام شهر رمضان، مستشهدًا بقول النبي ﷺ: «أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل» (رواه مسلم)، وهو ما يعكس عظم الأجر والثواب المرتبط بالعبادة في هذا الشهر الكريم.

وأشار المركز إلى أن شهر المحرم شهد حدثًا عظيمًا في تاريخ البشرية، حيث نصر الله فيه الحق على الباطل، فنجّى سيدنا موسى عليه السلام وقومه، وأغرق فرعون وجنوده، وهو ما يضفي على هذا الشهر منزلة خاصة في الوجدان الإسلامي.

ولفت إلى أن من أبرز ما يميز هذا الشهر يوم عاشوراء، الذي يُستحب صيامه لما فيه من فضل كبير، إذ يكفّر صيامه ذنوب سنة ماضية، وقد كان النبي ﷺ يحرص على صيامه ويتحرى فضله، كما ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما.

ودعا مركز الأزهر للفتوى جموع المسلمين إلى الإكثار من الأعمال الصالحة خلال شهر المحرم، من صيام وذكر وقيام، مؤكدًا أن هذه المواسم الإيمانية تمثل فرصة عظيمة للتقرب إلى الله وتجديد النية وبداية عام هجري جديد بطاعة وخير.

 

ما الأعمال المستحبة في شهر المحرم؟

  • من أفضل الأعمال في شهر المحرم هي الصيام، لما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «مَا رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَرَّى صِيَامَ يَوْمٍ فَضَّلَهُ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا هَذَا اليَوْمَ، يَوْمَ عَاشُورَاءَ، وَهَذَا الشَّهْرَ يَعْنِي شَهْرَ رَمَضَان» رواه البخاري.
  • ترك المظالم والإكثار من العبادات العامّة كذكر الله والصدقة؛ لأن السيئات تعظم وتضاعف في الأشهر الحرم.
  • الإكثار من الصدقة وإطعام الطعام وتوسعة النفقة على الأهل والفقراء 
  • ملازمة ذكر الله والاستغفار وقراءة القرآن الكريم طوال الشهر.
  • قيام الليل لما له من شرف عظيم.
شهر المحرم فضل شهر المحرم السنة الهجرية يوم عاشوراء شهر الله المحرم صيام عاشوراء الأشهر الحرم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

بداية شهر المحرم

لماذا سُمي شهر المحرم بشهر الله؟.. سبب يغفل عنه كثيرون

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

الذهب

الحق اشتري..سعر الذهب نزل 75 جنيها في الجرام

رئيس مجلس الوزراء

فرحة "وزارية".. مدبولي وسويلم وفتحي يحتفلون بهدف الفراعنة بمونديال 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

جانب من الاجتماع

إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي.. وزير التخطيط يبحث مع «NI للاستشارات» استراتيجية توسعها

جانب من الاجتماع

وزيرة الإسكان تتابع آخر مستجدات مشروع قانون الاتحاد المصري للمطورين العقاريين

وزير المالية

المالية تدرس إنشاء مراكز إصدار الأختام والتوقيعات الإلكترونية بالمحافظات.. تفاصيل

بالصور

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم
تحدث عنه مسلسل “ورد على فل وياسمين” .. أعراض غير متوقعة لسرطان الدم

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟
تريند غريب يغزو تيك توك.. هل السمكة الحديدية علاج لنقص الحديد؟

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد