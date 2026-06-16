قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
توثيق الزواج بخصم 50%.. اعرف الشروط بمشروع القانون الجديد
الدولار يسجل أدنى مستوياته في 10 أيام والين تحت الضغط رغم رفع الفائدة اليابانية
أول من كسا الكعبة وسر اختيار اللون الأسود.. مركز الأزهر للفتوى يوضح القصة كاملة
اقترب من 50 جنيها.. انهيار سعر الدولار في البنوك اليوم
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
تحذير لأصحاب البطاقات.. حالات تؤدي إلى وقف الدعم التمويني
رسميا .. هيرفي رينارد مديرا فنيا لمنتخب تونس حتى نهاية كأس العالم
إصابة 6 أشخاص في انقلاب ميكروباص على طريق البدرشين
خطة جديدة من الزراعة لضمان عدالة توزيع الأسمدة ودعم الفلاح بالمحافظات
8 تعادلات في 16 مباراة.. التكافؤ والندية سمتا مونديال 2026
رئيس مجلس الشيوخ مهنئًا الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد: نجدد العهد على دعم مسيرة التنمية
شاهد.. منتخب مصر يحتفل بعيد ميلاد محمد صلاح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1448.. يفتح لك الأبواب المغلقة

السنة الهجرية
السنة الهجرية
إيمان طلعت

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1448.. يفضل العديد من المسلمين بدء العام الجديد بـ دعاء السنة الهجرية الجديدة 1448، فما أجمل أن يستقبل المسلم أى أمر فى حياته بالدعاء والتضرع إلى المولى عز وجل، وعلى المسلم أن يسأل الله تعالى أن يغفر جميع ذنوبه في العام الماضي، وأن يقوي ويثبت قلبه في السنة الهجرية الجديدة، وأن يحقق كل ما يتمناه من أمور دينية ودنيوية، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1448.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1448

اللهم في هذا العام لا تدع لنا أمرًا إلا يسرته ولا حلمًا إلا حققته، ولا أمنية إلا أسعدتنا بالعيش في جمال واقعها، ولا دعاء إلا أثلجت صدورنا بقبوله .

دعاء بداية العام الهجري الجديد 1448

ربي اجعل هذا العام مغفرةً لكل مذنب وهداية لكل عاصٍ وشفاء لكل مريض ورحمة لكل ميت واستجابة لكل دعاء فأنت على كل شيء قدير .
اللهُم اجعله عامًا لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه أمر، ولا يرد لنا فيه دُعاء ، واحفظ لنا من نحب، وبشرنا بما يسر، وحقق لنا مانتمنى .. يارب العالمين .

اللهُم إنا نستودعك سنة… [مضت من عمرنا]… بأن تغفرها لنا، و ترحمنا و تعفو عنا وأن تُبارك لنا في أيامنا القادِمة، و تصلح أنفسنا و تُيسر أمرنا .

أدعية بداية العام الهجري الجديد 1448

1. اللهم في بداية هذا العام الجديد جدد أرواح ذبلت وأهدي قلوب ضلت واشف أجساد أنهكها المرض وفرج هموم باتت في قلوبنا ولا يعلم بها إلا أنت اللهم عاما جميلا بالقرب منك.
2. اللهم إني استودعتك عام مضى من عمري فاغفر لي ما كان فيه و اكتب لي الخير و بارك لي في هذا العام و اجعله عام أجمل مما مضى و اجعله بداية لأجمل الأقدار.
3. في بداية العام الجديد اللهم إنا نستودعك أهالينا وأنفسنا من الحوادث والفواجع ومن كل عين و مرض وهم وغم واجعله عام مليء بالافراح وكل ما يسرنا يا كريم.
4. وفي أول فجر في العام الجديد اللهم اجعله بداية لكل فرح ونهاية لكل حزن.
5. اللهم اجعله عام شفاء لكل مريض وفرج لكل مهموم يارب العالمين.
6. اللهم مع بداية العام الجديد اكتب لنا الخير فيه واجعله ختام لأحزاننا وبداية لحياة جديدة مليئة بالسعادة.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1448

1) يا رب في بداية هذا العام الجديد أكتب لي الخير فيه و باعد عني شر أيامه.
2) اللهم اصلح حالي و قربني إليك قرب المحبوب.
3) مع بداية السنة الجديدة اللهم جبرا يتعجب له جميع خلقك.
4) اللهم بداية للأيام الجميلة.
5) اللهم غيرني لما تحب وابعدني عن ما تبغض.
6) اللهم راحة تسكن الأمن وتزرع في دواخلنا سكينة.
7) ربي أنت حسبي ملجئي ووكيلي وكلتك امري ف اختر لي ولا تخيرني.
8) اللهم اني أنتظر منك فرحا قريبا يريح قلبي ويبكي عيني فبشرني.
9) اللهم ارزقنا الصحة والعافية.
10) اللهم الفرح الذي لا نهاية له.
11) اللهم قربك وحبك ورضاك والجنّة يارب.

دعاء أول يوم فى السنة الهجرية الجديدة 1448 دعاء أول يوم فى السنة الهجرية 1448 دعاء بداية العام الهجري الجديد 1448 أدعية بداية العام الهجري الجديد 1448

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كسوة الكعبة

825 كيلو حرير و120 كيلو ذهب.. مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة وكيفية صناعتها

مباراة مصر وبلجيكا

مباشر الآن مباراة مصر وبلجيكا في كأس العالم 2026 مجانًا عبر هذه القنوات

رياح

رياح الخماسين تضرب البلاد مجددًا.. ماذا تعرف عنها وما أبرز أضرارها؟

أسعار السبائك الذهبية والجنية الذهب اليوم

الذهب يربح من جديد.. كم سجلت أسعار السبائك والجنيه الذهب اليوم

محمد هاني وباستيان شفاينشتايجر

شفاينشتايجر أسطورة الكرة الألمانية يلتقي محمد هاني بعد المباراة.. ماذا قال له؟

منتخب بلجيكا

لوكاكو أنقذنا أمام الفراعنة.. ماذا قالت الصحف البلجيكية عن التعادل أمام مصر؟

محمد صلاح

تقييم محمد صلاح في مواجهة مصر وبلجيكا بكأس العالم 2026

منتخب مصر

بعد التعادل أمام بلجيكا.. ترتيب مجموعة مصر في كأس العالم 2026

ترشيحاتنا

يارا السكرى

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

أصابع الموتزاريلا المقلية:

أصابع الموتزاريلا المقلية

افضل نظام غذائي لمرضي السكر من النوع الأول

أفضل نظام غذائي لمرضى السكري من النوع الأول.. أطعمة تحافظ على استقرار السكر وتحمي الجسم

بالصور

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها
الاستيقاظ الساعة 3 فجرًا بشكل متكرر.. رسالة يرسلها جسمك لا تتجاهلها

يارا السكرى بفستان بتصميم جرىء

يارا السكرى
يارا السكرى
يارا السكرى

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي
تحذير طبي.. عادة تفعلها بعد الأكل قد تدمر جهازك الهضمي

أصابع الموتزاريلا المقلية

أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:
أصابع الموتزاريلا المقلية:

فيديو

آمر حسام حسن

حزين لضياع الفوز.. رد فعل آمر نجل حسام حسن بعد تعادل مصر أمام بلجيكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: هل انتصرت إيران في الحرب؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: القرن الأفريقي عمق إستراتيجي للأمن القومي المصري

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الدولة المارقة على الطريقة الأمريكية

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: صناعة الكذب .. مصانع الوعي الزائف ومواسم حصاد العار!

د. عصام محمد عبد القادر - رئيس قسم المناهج بـ كلية التربية - الأزهر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: عن نقيصة الغش في الامتحانات أتحدث

المزيد