اللقطات الأولي للحظة انهيار منزل 4 طوابق بزفتي وقرار عاجل من محافظ الغربية

أصدر اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية منذ قليل توجيهاته العاجلة إلي رئيس مجلس مركز ومدينة زفتي بسرعة تشكيل لجنة من الإدارة الهندسية والفنية لمعاينة موقع حادث عقار منزل سكني منهار واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحرك عاجل من محافظ الغربية



كما وجه محافظ الغربية بالتنسيق الكامل مع الأجهزة المعنية والدفع بمقاول بشكل عاجل لرفع اثار أنقاض المنزل والبحث عن مصابين أو ناجين أسفله.

تفاصيل الواقعة



وكان شارع فلسطين بمدينة زفتي بمحافظة الغربية شهد منذ قليل واقعة انهيار منزل مكون من 4 طوابق إثر تصدعات مفاجئة وتم فرض كردون أمني بمحيط موقع الحادث لتأمين ارواح المارة من المواطنين.

تحرك أمني عاجل



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت مديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة زفتي يفيد بورود بلاغ من شرطة النجدة حول واقعة انهيار منزل سكني مكون من 4 طوابق بشكل مفاجئ إثر تصدعات وشروخات بشارع فلسطين بنطاق دائرة القسم.

كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث للوقوف على آخر تطوراته.

كردون أمني



كما تم فرض كردون أمني عاجل بمحيط موقع الحادث لتأمين ارواح السكان.

كما تم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية لنقل المصابين المحتملين ويجري البحث عن ناجين أسفل عقار المنكوب .

البحث عن ناجين



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.