قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد بورسعيد | وزير التموين : التوسع في مشروع الكارت الموحد بالمحافظات خلال 6 أشهر
مهند لاشين يتصدر كأس العالم 2026 .. الأعلى استعادة للكرة بعد تألقه أمام بلجيكا
أتوبيس الساعة 12 من الرعب على السوشيال ميديا إلى كواليس السينما .. القصة الكاملة
برفقة رئيس الوزراء | محمد كريم يشيد بالعاصمة الجديدة في مباراة مصر وبلجيكا .. صور
أجمل 10 أنهار في العالم.. نهر النيل ابرزها
الطيران المدني يرحب بتوسيع نطاق الشراكات مع المؤسسات والشركات البريطانية | شاهد
وهو لسه منزلش من البيت | زوجة حسام حسن : دي أكتر حاجة بتبسطه قبل أي مباراة
في اجتماعات البرلمان الأورمتوسطي.. أبو العينين يتحدث عن الدور المصري في عملية السلام بالشرق الأوسط
الكوم الأحمر يطالب بحقه في صفقة حمزة عبد الكريم.. ويهدد الأهلي بالتصعيد القانوني
بحضور كبار القيادات الدينية في مصر.. الأزهر يحتفي بالعام الهجري الجديد باحتفالية كبرى
نحتاج رؤية جديدة لحل الأزمات .. نداء عاجل من أبو العينين للعالم
أبو العينين : دولة ليبيا الحبيبة تتتعرض إلى حروب بالوكالة .. ولا يجب أي تدخل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

وزير الأوقاف يكرم وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف
تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف
أحمد سعيد

كرَّم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، السيدة وفاء محمد أبو سنة، صاحبة أول مكتب تابع لمبادرة «المنة» لتحفيظ القرآن الكريم ورعاية الطفل؛ تقديرًا لجهودها المتميزة في خدمة القرآن الكريم وتحفيظه، ولدورها البارز في دعم الأنشطة القرآنية والمجتمعية بقرية كفر الشيخ شحاتة التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية.

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف

جاء التكريم بحضور الدكتور السيد عبد الباري، رئيس القطاع الديني، والدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والدكتور محمد رجب خليفة، رئيس الإدارة المركزية لشئون الدعوة، والدكتور أسامة فخري الجندي، رئيس الإدارة المركزية لشئون المساجد والقرآن الكريم، والشيخ محمد إبراهيم سليمان، مدير عام المراجعة الداخلية والحوكمة، ورفيق القاضي، رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير، والدكتور أسامة رسلان، المتحدث الرسمي لوزارة الأوقاف، والدكتور نبيل كمال - رئيس مجلس إدارة مكتب المنة.

وخلال الاحتفالية، أكد وزير الأوقاف، أن مصر ستظل بحق «دولة التلاوة»، مشيرًا إلى أن ارتباط المصريين بالقرآن الكريم يمثل جزءًا أصيلًا من هويتهم الحضارية والثقافية والدينية، وأن هذا الارتباط المتجذر عبر الأجيال أسهم في صناعة نماذج مضيئة لخدمة كتاب الله -تعالى- ونشر قيمه وأخلاقه في المجتمع.

وأشاد وزير الأوقاف بما قدمته السيدة وفاء محمد أبو سنة من نموذج فريد في البذل والعطاء، موضحًا أنها تبرعت بمنزلها المكوَّن من ثلاثة طوابق ليكون مقرًا لتحفيظ القرآن الكريم وتعليم علومه، إلى جانب احتضان عدد من الأنشطة الاجتماعية والخدمية التي تستهدف أبناء القرية والأسر الأولى بالرعاية، بما يجسد المعنى الحقيقي لخدمة القرآن الكريم في واقع الناس وحياتهم.

وأضاف أن خدمة القرآن لا تقتصر على الحفظ والتلاوة فحسب، وإنما تمتد إلى غرس قيم الرحمة والتكافل والإحسان وجبر الخواطر، وهي القيم التي انعكست بوضوح في تجربة مكتب «المنة» وما يقدمه من جهود تربوية ومجتمعية متميزة.

من جانبها، أعربت السيدة وفاء محمد أبو سنة، عن سعادتها بهذا التكريم، مؤكدة أن ما قامت به كان ابتغاء مرضاة الله -تعالى- وخدمةً لأهل القرآن، مشيرة إلى أن المكتب بدأ بخطوات بسيطة، ثم توسع تدريجيًا بفضل توفيق الله -تعالى- ودعم أهل الخير، حتى أصبح منارة قرآنية يقصدها المئات من أبناء القرية والمناطق المحيطة.

كما أشاد الدكتور نبيل كمال، بجهود وزير الأوقاف في دعم النماذج المجتمعية المتميزة ورعاية المواهب القرآنية، مؤكدًا أن تجربة مكتب «المنة» تمثل نموذجًا ناجحًا لتكامل العمل القرآني والتربوي والمجتمعي في بناء الإنسان وترسيخ القيم الإيجابية لدى النشء والشباب.

وفي ختام الاحتفالية، منح وزير الأوقاف، السيدة وفاء محمد أبو سنة، درع وزارة الأوقاف، وشهادة تقدير، ونسخة من «مصحف مصر»؛ تقديرًا لعطائها المخلص وجهودها الرائدة في خدمة القرآن الكريم وتحفيظه وتعليمه. 

وحرص الوزير على التقاط الصور التذكارية معها ومع أطفال مكتب «المنة» وعدد من قيادات الوزارة وضيوف الاحتفالية، في مشهد عكس التقدير الكبير الذي توليه الوزارة لأهل القرآن وخدمته. 

كما دعا الوزير ضيوفه إلى صلاة العصر في مسجد مصر الكبير، وعقد بعدها جلسة ذكر مع الأطفال الحضور في المسجد.

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف السيدة وفاء محمد أبو سنة وفاء محمد أبو سنة الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف القرآن تحفيظ القرآن الكريم القرآن الكريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2026 برقم الجلوس والاسم ..ترقبوها هنا

جامعة الإسكندرية

جدل واسع.. القصة الكاملة لأزمة مستشفى الشاطبي الجامعي

أرشيفية

متوسط المعاش في مصر 5200 جنيه.. نقابة أصحاب المعاشات تكشف مفاجأة

ارشيفية

بشرى سارة لأصحاب المعاشات.. تطبيق الزيادة السنوية الجديدة في هذا الموعد

رجل علي كرسي متحرك

كشفوه.. شحات على كرسي متحرك يهرب خوفا من الكلاب

ارشيفية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 16 يونيو 2026.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

هناء الشوربجي

مكنش حد يعرف غيري.. هناء الشوربجي تكشف تفاصيل جديدة عن وفاة سعاد نصر

ثاني أكسيد التيتانيوم.. مادة مثيرة للجدل في القصب والمانجا والتمر هندي| إيه الحكاية؟

بعد القصب.. مادة التيتانيوم تصل عصير المانجا والتمر هندي

ترشيحاتنا

احتفالية الأزهر بالعام الهجري الجديد

مفتي الجمهورية يهنئ الرئيس السيسي والشعب المصري بالعام الهجري الجديد 1448هـ

تكريم السيدة وفاء محمد أبو سنة من وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يكرم وفاء محمد أبو سنة تقديرًا لعطائها في خدمة القرآن الكريم

الشيخ خالد الجندي

خالد الجندي: ملتقى الفكر الإسلامي الدولي لوزارة الأوقاف يؤكد مكانة مصر الدينية

بالصور

لماذا تفقد النساء شعرها بعد سن الستين؟ أسباب غير متوقعة

أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين
أسباب تساقط الشعر لدى النساء بعد سن الستين

هل يجب التوقف عن تناول السكر نهائيا؟ دراسة جديدة تكشف مفاجأة بشأن فقدان الوزن والصحة

هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟
هل السكر عدو الصحة حقًا؟

هل أنت شخص ممل أم محبوب؟.. اختبار نفسي يكشف مدى حب الآخرين في الحديث معك

علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب
علامات تؤكد انك شخص جذاب

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس.. بطعم مميز ومختلف

طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس
طريقة عمل اللحمة بالبطاطس مع صوص الديمي جلاس

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب : الملك سنب كاي

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سداد مستحقات الشركاء الأجانب.. حين تتحول الثقة إلى استثمار

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : أبناء على رصيف التفكك الأسري

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: الواعظ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الرجل والحب.. الحكاية التي لا يرويها كاملة

المزيد