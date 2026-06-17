أدعية السنة الهجرية الجديدة للرزق وقضاء الحاجة.. أدركها بـ 15 كلمة

يستقبل المسلمون اليوم الثاني من شهر محرم 1448، ويكثر البحث عن أدعية السنة الهجرية الجديدة، سواء للرزق أو قضاء الحاجة، أو تفريج الكرب وغيرها.

لذا نرصد أدعية السنة الهجرية الجديدة، وهي مستجابة خاصة مع الثلث الأخير من الليل ودخول وقت الفجر.

وأدعية السنة الهجرية الجديدة هي أدعية ثابتة من الكتاب والسنة ترزقك من حيث لا تحتسب، وإن لم يرد نصاً على جعلها من أدعية السنة الهجرية الجديدة أو اختصاصها بموسم أو يوم معين، فالدعاء هو عبادة صالحة مقبولة في كل زمان ومكان وهو بلا شك عظيم المنال إذا ما تحرى المسلم ساعة الإجابة أو الأوقات الشريفة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم ومنها ساعة الثلث الأخير.

أدعية السنة الهجرية الجديدة

يستحب للمسلم أن يقول هذا الدعاء في أوَّل السنة الدعاء التالي بحسب دار الإفتاء المصرية: «اللهم أنتَ الأبدي القديم، وهذه سَنَةٌ جديدة، أسألك فيها العصمة من الشيطان وأوليائه، والعَوْنَ على هذه النَّفْس الأمَّارة بالسُّوء، والاشتغال بما يقرِّبُني إليك، يا ذا الجلال والإكرام»، ومن أدعية السنة الهجرية الجديدة 1448.

1- اللهم إني أسألك خير هذه السنة المقبلة يمنها ويسرها، وأمنها وسلامتها، ونورها وبركاتها وأعوذ بك من شرورها وصدودها وعسرها وخوفها وهَلًكَتِها، وأرغبُ إليك أن تحفظ عليَّ فيها ديني الذي هو عصمة أمري ودنياي التي فيها معاشي.

2- اللهم اجعل لهم في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين. ربي بلل تربة من فارقونا بقطرات من خيرك. اللهم بلل قبر والديّ من أنهار جنتك، واجعل لهما في كل قطرة مطر راحة ومغفرة يا رب العالمين.

3- اللهم إنا نسألك الخير كله في هذا العام ولا تحرمنا من فعل الطاعات وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا أكرم الأكرمين.

4- اللهم إنا نسأل أن يكون هذا العام عام خير وسلام وأن تطهر بلاد المقدس من اليهود الحاقدين، فإنهم لا يعجزونك ويا بنى يهود لنا رب كبير فانتقم منهم يا قهار يا الله يا الله يا الله.

5- سبحان اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، أنت إلهي موضع كل الشكوى، ومنتهى الحاجات وأنت أمرت خلقك بالدعاء، وتكلفت لهم بالإجابة، إنك قريب مجيب سبحانك اللهم وبحمدك، ما أعظم اسمك في أهَلْ السماء، واحمد فعلك في أهَلْ الأرض.

6- نسألك يا ربنا أن تمدنا بمدد من عندك، وستر من عندك، ودواما لنور وقاية عزتك، وملازمة لسنة مصطفاك وحبيبك صلى الله عليه وسلم وجد علينا بمعارف الأصفياء والأولياء من خلقك، واعرج بنا في مقامات السالكين إليك من غير حول منا ولا قوة.

7- اللهم بحق ما أفضت على حجيج بيتك من فضل وعتق ومنة ورضوان ومحبة وتزكية وطهر فودعوا بيتك العتيق كيوم ولدتهم أمهاتهم أفض علينا بأوفر الحظ والنصيب بما أفضت به عليهم وبما أفضت عليهم من شوق الوداع لبيتك فأفض علينا من حالهم، وحقق بفضلك وكرمك ما اشتاقت إليه نفوسنا من زيارة بيتك ورؤية نبيك والتمتع بأنوار كريم وجهك.

8- اللهم احشرنا في زمرة حبيبك ونبيك، ومكن لنا الإقامة بمدينته، والصلاة في روضته وحققنا به وبأنواره فلا يغيب عنا فى غيب أو شهادة..وتقبل منا ومن أهلنا وكل من له حق علينا ومن أوصنا واستوصنا ومن أحبنا فيك يا رب العالمين.

9- اللهم أعدها علينا أعواما عديدة وأزمنة مديدة، واجعلنا ممن صدق فيهم قولك، اللهم أروِ قبور من انقطعت حيلتهم من هذه الدنيا يا رب، واجعلهم من المكرمين المُنعمين.

10- اللهم ارحم من عجزت عقولنا عن استيعاب فراقهم واجعل قبورهم نورًا وضياء إلى يوم يبعثون. اللهم ارحم أبي وأمي وعوضهما عن كل ألم أصابهما بـجنة عرضها السموات والأرض.



دعاء قيام الليل مستجاب

سبحان اللهِ عدَدَ ما خلق، سبحان اللهِ مِلْءَ ما خلَق، سبحان اللهِ عدَدَ ما في الأرضِ والسماءِ، سبحان اللهِ مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ، سبحان اللهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه، سبحان اللهِ مِلْءَ ما أحصى كتابُه، سبحان اللهِ عددَ كلِّ شيءٍ، سبحانَ اللهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ، الحمدُ للهِ عددَ ما خلق، والحمدُ لله مِلْءَ ما خلَق، والحمدُ لله عدَدَ ما في الأرضِ والسماءِ، والحمدُ لله مِلْءَ ما في الأرضِ والسماءِ، والحمدُ للهِ عدَدَ ما أحصى كتابُه، والحمدُ لله مِلْءَ ما أحصى كتابُه ، والحمدُ للهِ عدَدَ كلِّ شيءٍ، والحمدُ للهِ مِلْءَ كلِّ شيءٍ.

وفي فضل ذكر الله في الليل، قال الإمام القشيري: “اذكروا الله بقلوبكم؛ فإِنَّ الذكرَ الذي تمكن استدامته ذكرُ القلب؛ فأمَّا ذِكْرُ اللسانِ فإدامته مُسرمَداً كالمتعذر”.

وقال البغوي: {اذكروا الله ذكراً كثيراً} أي: بالليل والنهار، في البر والبحر وفي الصحة والسقم، وفي السر والعلانية، وقال مجاهد: الذكر الكثير أن لا تنساه أبداً.

كما قال الألوسي: ﴿يا أيُّها الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ﴾ بِما هو جَلَّ وعَلا أهْلُهُ مِنَ التَّهْلِيلِ والتَّحْمِيدِ والتَّمْجِيدِ والتَّقْدِيسِ ﴿ذِكْرًا كَثِيرًا﴾ يَعُمُّ أغْلَبَ الأوْقاتِ والأحْوالِ.

وعَنِ اِبْنِ عَبّاسٍ: الذَّكَرُ الكَثِيرُ أنْ لا يُنْسى جَلَّ شَأْنُهُ، ورُوِيَ ذَلِكَ عَنْ مُجاهِدٍ أيْضًا، وقِيلَ: أنْ يُذْكَرَ سُبْحانَهُ بِصِفاتِهِ العُلى وأسْمائِهِ الحُسْنى ويُنَزَّهُ عَمّا لا يَلِيقُ بِهِ، وعَنْ مُقاتِلٍ هو أنْ يُقالَ: سُبْحانَ اللَّهِ، والحَمْدُ لِلَّهِ، ولا إلَهَ إلّا اللَّهُ، واَللَّهُ أكْبَرُ عَلى كُلِّ حالٍ، وعَنِ العِتْرَةِ الطّاهِرَةِ رَضِيَ اللَّهُ تَعالى عَنْهم مَن قالَ ذَلِكَ ثَلاثِينَ مَرَّةً فَقَدْ ذَكَرَ اللَّهَ تَعالى ذِكْرًا كَثِيرًا.

وفِي “مَجْمَعِ البَيانِ” عَنِ الواحِدِيِّ بِسَنَدِهِ إلى الضَّحّاكِ بْنِ مُزاحِمٍ عَنِ اِبْنِ عَبّاسٍ قالَ: «جاءَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلامُ إلى النَّبِيِّ ﷺ فَقالَ: يا مُحَمَّدُ قُلْ سُبْحانَ اللَّهِ والحَمْدُ لِلَّهِ ولا إلَهَ إلّا اللَّهُ واَللَّهُ أكْبَرُ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلّا بِاَللَّهِ العَلِيِّ العَظِيمِ، عَدَدَ ما عُلِمَ وزِنَةَ ما عُلِمَ ومِلْءَ ما عُلِمَ، فَإنَّهُ مَن قالَها كُتِبَ لَهُ بِها سِتُّ خِصالٍ كُتِبَ مِنَ الذّاكِرِينَ اللَّهَ تَعالى كَثِيرًا وكانَ أفْضَلَ مَن ذَكَرَهُ بِاللَّيْلِ والنَّهارِ وكُنَّ لَهُ غَرْسًا في الجَنَّةِ وتَحاتَّتْ عَنْهُ خَطاياهُ كَما تَحاتَّ ورَقُ الشَّجَرَةِ اليابِسَةِ ويَنْظُرُ اللَّهُ تَعالى إلَيْهِ ومَن نَظَرَ اللَّهُ تَعالى إلَيْهِ لَمْ يُعَذِّبْهُ،» كَذا رَأيْتُهُ في مُدَوَّنِهِ، فَلا تَغْفُلْ، وقالَ بَعْضُهُمْ: مَرْجِعُ الكَثْرَةِ العُرْفُ.

أدعية السنة الجديدة للتوبة

- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ أَنْ تُصَلِّ وَتُسَلِّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ وَعَلَى آلِهِمْ وَصَحْبِهِمْ أَجْمَعِيْنَ وَأَنْ تَغْفِرَ لِيْ مَا مَضَى وَتَحْفَظَنِي فِيْمَا بَقِيَ يَا أَرْحَم الرَّاحِمِيْنَ.

- اَللَّهُمَّ هَذِهِ سَنَةٌ جَدِيْدَةٌ مُقْبِلَةُ لَمْ أَعْمَلْ فِي ابْتِدَائِهَا عَمَلًا يُقَرِّبُنِيْ إِلَيْكَ زُلْفَى غَيْرَ تَضَرُّعِيْ إِلَيْكَ فَأَسْأَلُكَ أَنْ تُوَفِّقَنِيْ لِمَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ مِنَ الْقِيَامِ بِمَا لَكَ عَلَيَّ مِنْ طَاعَتِكَ وَأَلْزِمْنِيَ الْإِخْلَاصَ فِيْهِ لِوَجْهِكَ الْكَرِيْمِ فِيْ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ إِتْمَامَ ذَلِكَ عَلَيَّ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ.

- اَللَّهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ خَيْرَ هَذِهِ السَّنَةِ الْمُقْبِلَةِ يُمْنَهَا وَيُسْرَهَا وَأَمَانَهَا وَسَلَامَتَهَا وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهَا وَصُدُوْرِهَا وَعُسْرِهَا وَخَوْفِهَا وَهَلَكَتِهَا وَأَرْغَبُ إِلَيْكَ أَنْ تَحْفَظَ عَلَيَّ فِيْهَا دِيْنِيَ الَّذِيْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِيْ، وَدُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَتُوَفِّقَنِيْ فِيْهَا إِلَى مَا يُرْضِيْكَ عَنِّيْ فِيْ مَعَادِيْ يَا أَكْرَمَ الْأَكْرَمِيْنَ وَيَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِيْنَ.

- اللهم اجعله عاماً هجرياً للتوبة والمغفرة الذنوب ونسيان كل ما مررنا به من ألم.

- اللهم غير أحوالنا إلى أحسن حال وبارك لنا، اللهم إنا نسألك في العام الهجري الجديد العفو والعافية.

- اللهم اجعلها سنة هجرية مباركة مليئة بالسعادة والفرح والإنجازات وتحقيق الأمنيات غير فاقدين ولا مفقودين.

- اللهم بحق أسمائك الحسنى أجمعين، وباسمك الأعظم الذي أخفيته أسألك أن تغفر لنا ما قدمنا في السنة الماضية.

- اللهم اجعل دخول السنة الهجرية الجديدة خالية من الأوجاع والهموم ومليئة بالسعادة والحب.

- اللهم أكرمنا بدخول السنة الهجرية الجديدة ونحن وأحبتنا على خير حال.

- اللهم اكتب لنا في رأس السنة الهجرية الجديدة من الأقدار ما ترضاه لنا.