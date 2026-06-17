دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية.. 5 كلمات تحقق كل أمنياتك وأحلامك

لاشك أن دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة يعد من أهم الأدعية المستجابة ، والذي حان موعده منذ ساعات مع أذان الفجر اليوم الأربعاء، بعدما ودعنا فيه أول أيام العام الهجري 1447 ، إلا أنه لم يفت أوان دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة حيث إن فرصة اغتنامه ممتدة إلى أذان المغرب، وحيث إنه لا شيء يرد القضاء إلا الدعاء، لذا ليس من الحكمة التفريط في دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة لعل به يتغير قدرك إلى أجمله.

دعاء اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة

1.اللهم في اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة، حقق كل أمانينا وأحلامنا .

2. اللهم في اليوم الثاني من السنة الهجرية الجديدة، أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا.

3. اللهم اغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

4. اللهم زد في إيماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يا رب واصلح قلوبنا .

5.اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

6. اللهم نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، وتوفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

7. اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يارب العالمين.

8. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

9. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

10. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

11. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

12. يارب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمه فأجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يارب.

13. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

14. اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

15. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين .

16. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.

دعاء السنة الهجرية الجديدة

يعد دعاء السنة الهجرية الجديدة ، من أفضل الأوقات التى يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجري، ومنه: