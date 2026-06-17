تهنئة السنة الهجرية الجديدة .. فرّح أحبابك بـ 40 رسالة ولو متأخرة

لاشك أن تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1448 تعد إحدى مظاهر المسلمين، باعتبارها إحدى سُبل نشر المحبة والسلام بين الناس، حيث جاء الهدي النبوي الشريف يحثنا على إفشاء السلام حتى دون مناسبة، ورد التحية بأفضل منها ، ومن ثم تكن الأولوية في المناسبات ومنها تأتي تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1448 ، وقد حان وقتها منذ الليلة الأولى ليتبادلها المسلمون في هذه الأيام من باب الود والتراحم الذي أوصى به رسول الله -صلى الله عليه وسلم-.

تهنئة السنة الهجرية الجديدة 1448

تهنئة من الأعماق مصحوبة بأريج الورد والود والمحبة والسلام أضعها بين أنامل أحبتي بمناسبة رأس السنة الهجرية الجديدة.

كل عام وأنتم بخير سنة سعيدة عليكم يا رب.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة رأس السنة الهجرية أعادها الله عليكم بالخير والحب والسلام.

بمناسبة رأس السنة الهجرية كل عام وأنتم بألف خير عسى أن تكون مليئة بالخير والبركة وأن يعم السلام على الجميع.

اللهم لا تطوي هذا العام الهجري إلا وقد سترت عيوبنا ومحوت سيئاتنا وقبلت توبتنا وفرجت همومنا واستجبت لدعوتنا وأصلحت أحوالنا وغفرت لموتانا وشفيت مرضانا.

اللهم اجعل العام الهجري الجديد نصر وعز وخير وفلاح ونجاح لي ولكم وجميع المسلمين كل عام وأنتم بخير.

رسائل تهنئة رأس السنة الهجرية للمدير

يطيب لي أن أهنئ مديري في العمل بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة، أتمنى أن يكون هذا العام الجديد عامًا من الصحة والسلامة والازدهار والنجاح لكم ولأفراد عائلاتكم.

بمناسبة السنة الجديدة، يسرني انتهاز هذه الفرصة لأقدم أطيب التهاني وأصدق التبريكات لمدير عملي ولجميع المسلمين في المنطقة.

مع حلول العام الجديد نقدم لمديرنا العزيز أجمل تهنئة رأس السنة الجديدة بأرق العبارات وأندى الكلمات، وعلى أثير المحبة، وخصائص التحيات، أهنئكم بهذه السنة الجديدة، ونسأله تعالى أن يجعلها سنة خير وتوفيق للجميع.

حضرة المدير أهنئكم بقدوم السنة الجديدة كل عام وأنتم بخير، ونسأل الله أن تكون سنة خير علينا وعليكم وقلوبنا تنبض بحب الله.

تهنئة من القلب إلى مديري العزيز بمناسبة قدوم السنة الهجرية الجديدة، لأنكم كنتم سعادة سنة راحة وسعادة سنة قادمة، تمنياتي لكم بالخير والعطاء وسنة مليئة بالبسمة.

مديري الكريم، أهنئكم بمناسبة السنة الجديدة، اسأل المولى جل في علاه أن يجعله عاماً أفضل مما مضى، اللهم اجعله عام فاتحة خير وسرور وسعادة على الأمة الإسلامية، واكتب لنا فيه أجمل الأقدار وأسعد الأوقات وصلاح الحال، كل عام وأنتم بألف خير.

رسائل تهنئة الأهل بالسنة الهجرية

تهنئة خاصة لأهلي الأحباب الذين كلما رأيتهم حولي أستشعر الفرح والسرور والأمان والرضا، كل عام وأنتم بخير بمناسبة السنة الهجرية الجديدة.

من الله علي إذ بلغني رأس السنة الهجرية وأنا برفقتكم يا أغلى الناس على القلب كل عام وأنتم بألف خير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، عامًا جديدًا جميلًا أسأل الله أن يعيده عليكم بالخير واليمن والبركات.

أتمنى أن تكون أمامنا سنة هجرية إسلامية جديدة مجيدة ومبهجة ومزدهرة، وكل عام وأنتم جميعاً بخير.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة العام الهجري الجديد، وندعو الله -عز وجل- أن تظل أبواب السماء مفتوحة لمنحنا الرحمة والبركات طوال العمر.

مع اقتراب رأس السنة الهجرية الجديدة أتوجه لكم بخالص المحبة والود والأمنيات بالخير وكل عام وأنتم إلى الله أقرب.

كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، وكم نرجو أن ننعم بالسلام الداخلي والتقوى والإخلاص لله.

تهنئة الأصدقاء بالسنة الهجرية

بأصدق الكلمات وأرق التهاني وأجمل التبريكات أرسل لك هذه العبارات بمناسبة السنة الهجرية الجديدة، بكل الودّ والحبّ والدّعاء، بارك الله لك في أيامك ورزق أيّاماً أفضل وأوقاتاً أجمل. مباركٌ للجميع قدوم العام الهجري الجديد، وأقول لكم في هذه السنة الهجرية الجديدة، أدام الله تعالى عليكم النّعم، ورزقكم من فضله، وحقّق لكم ما تريدون، وجعل جميع أحلامكم حقيقةً وواقع. أتمنى لكم جميعاً سنة هجرية جديدة مزدهرة ومباركة، وأتمنى لكم عامًا ناجحًا ومثمراً، عام هجري سعيد. كل عام وأنتم بخير أصدقائي بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية الجديدة، وأعادها الله عليكم بما يسر قلوبكم ويجبر خواطركم ويسعدكم. كل عام وأنتم بخير بمناسبة حلول رأس العام الهجري الجديد، وأعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات يا أغلى الناس على القلب. أبارك لكم أحبتي جميعًا بحلول رأس السنة الهجرية جعله الله عامًا تزول به الهموم وتنفرج به الكرب. زادكم الله أملًا مع حلول السنة الهجرية الجديدة وكل عام وأنتم بخير يا أغلى الناس على القلب.

تهنئة زملاء العمل بالسنة الهجرية