صلاة آخر السنة الهجرية تفتح أبواب الرزق وتفرج الكرب.. اغتنمها اليوم

لعله من الأهمية الآن معرفة صلاة آخر السنة الهجرية، وبدأ منذ ساعات قليلة ومع أذان الفجر يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة والذي قد يكون اليوم الأخير من ذي الحجة وهو آخر السنة الهجرية 1447، ومن ثم لم يتبق منها سوى ساعات قليلة ، وحيث إن الصلاة هي ثاني أركان الإسلام ونوافلها من أحب الأعمال إلى الله تعالى ، من هنا ينبغي معرفة ما هي صلاة آخر السنة الهجرية التي تفتح أبواب الرزق وتفرج الكرب، على سبيل اغتنام آخر نفحات السنة الهجرية التي تودعنا خلال ساعات .

صلاة آخر السنة الهجرية

قالت دار الإفتاء المصرية، عن صلاة آخر يوم من السنة الهجرية أنها تغفر الذنوب وتفرج الكروب وتفتح أبواب الرزق، إن صلاة التسابيح ورد في فضلها أنها مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات.

وتابعت: ويؤمن الروعات ويستر العورات، وتُصلى صلاة التسابيح أربع ركعات (أي بتسليمة واحدة)، وفى كل ركعة تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة (أي سورة تختارها)، وبعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات(سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر) ١٥ مرة.

وأضافت أنه بعد ذلك تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات ثم ترفع رأسك من الركوع قائلا ًًََُ : سمع الله لمن حمده …..إلخ ثم تقول (التسبيحات المذكورة) 10 مرات ثم تهوى ساجدا ً وبعد التسبيح المعتاد في السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات.

وأردفت: ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات.

واستطردت: وثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول ( التسبيحات المذكورة ) 10 مرات، وفذلك 75 مرة في كل ركعة، وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربعة فيكون 300 تسبيحة.

فضل صلاة التسابيح في آخر السنة الهجرية

ورد فضل صلاة التسابيح في آخر السنة الهجرية ، أن هناك 6 فضائل لـصلاة التسابيح، فهي مُكفرة للذنوب، مُفرجة للكروب، مُيسرة للعسير، يقضى الله بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

كيفية صلاة التسابيح

وردت كيفية صلاة التسابيح في حديث نبوي أن صلاة التسابيح مكفرة للذنوب، مفرجة للكروب، ميسرة للعسير، يقضى الله تعالى بها الحاجات، ويؤمن الروعات ويستر العورات.

تصلى صلاة التسابيح أربع ركعات «أي بتسليمة واحدة».

في كل ركعة في صلاة التسابيح تقرأ بفاتحة الكتاب وسورة «أي سورة تختارها».

بعد القراءة مباشرة وقبل الركوع تقول وأنت قائم هذه التسبيحات «سبحان الله + الحمد لله + لا إله إلا الله + الله أكبر» 15 مرة.

ثم تركع وبعد التسبيح المعتاد في الركوع تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات

ثم ترفع رأسك من الركوع قائلًا: سمع الله لمن حمده ... إلخ، ثم تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تهوى ساجدًا وبعد التسبيح المعتاد في السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود بين السجدتين بعد الدعاء المعتاد فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم تسجد وبعد التسبيحات المعتادة في السجود تقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات.

ثم ترفع رأسك من السجود وأنت جالس القرفصاء في الاستراحة الخفيفة المأثورة بين السجود والقيام فتقول «التسبيحات المذكورة» 10 مرات، فذلك 75 مرة في كل ركعة.

وتفعل ذلك 4 مرات أي في الركعات الأربع فيكون 300 تسبيحة.

آخر يوم من السنة الهجرية

تحدد دار الإفتاء المصرية، آخر السنة الهجرية بعد غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 29 من ذي الحجة و15 من يونيو، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ، للتحقق من شهر ذي الحجة وما إذا كان ثلاثين يومًا أم 29 .

ومن ثم تحدد آخر يوم من السنة الهجرية 1447 ، بثبوت أو عدم ثبوت رؤية هلال شهر المحرم لعام 1448 هـ، وبناء عليه يكون غدا الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة وآخر أيام السنة الهجرية، أم أنه أول أيام السنة الهجرية 1448 ، بحسب الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.