إجازة رأس السنة الهجرية 2026 ثلاثة أيام لهؤلاء .. فترقبوا موعدها غداً

لاشك أن موعد إجازة رأس السنة الهجرية 2026 م وعدد أيامها، يعد من المواقيت التي تهم الكثيرين كشأن العطلات الرسمية عامة، باعتبارها فرصة للراحة أو الوفاء بالالتزامات العائلية، ومن ثم يبحثون عن موعد إجازة راس السنة الهجرية 2026 م وعدد أيامها .

رأس السنة الهجرية 2026

تحدد دار الإفتاء المصرية موعد رأس السنة الهجرية 2026 ، من خلال استطلاع هلال شهر المحرم وهو أول شهور العام الهجري الجديد 1448، وذلك بعد غروب شمس يوم غد الاثنين الموافق التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الجاري لعام 1447، و15 يونيو 2026 م، للتحقق مما إذا كان شهر ذي الحجة الهجري 29 يومًا.

وحينها يكون الاثنين 15 يونيو 2026 هو آخر أيام العام الهجري 1447، ويوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 هو أول أيام شهر المحرم وبداية السنة الجديدة.

أما إذا لم تثبت رؤية الهلال، فيكون الثلاثاء هو المتمم لشهر ذي الحجة الهجري 1447 هـ، ويكون يوم الأربعاء الموافق 17 يونيو 2026 هو غرة شهر المحرم أول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448هـ.

جدير بالذكر أن دار الإفتاء المصرية هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية الجديدة 1448، وبداية الشهور الهجرية كافة من خلال استطلاعها هلال الشهر الهجري، عن طريق لجانها الشرعية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية.

موعد رأس السنة الهجرية فلكيًا

ورد بحسب الحسابات الفلكية للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، أن موعد غرة شهر المحرم، وأول أيام السنة الهجرية الجديدة 1448 هو يوم الثلاثاء 16 يونيو وهو أول أيام شهر محرم 1448 هـ، حيث من المتوقع فلكيًا أن يأتي شهر ذو الحجة غير مكتمل ليكون 29 يومًا.

وإذا لم تثبت الرؤية يوم 29 ذو الحجة خلال استطلاع دار الإفتاء المصرية هلال شهر المحرم، فإن شهر ذو الحجة يكون مكتملا 30 يومًا، وعليه يكون يوم الثلاثاء 16 يونيو هو المتمم لشهر ذي الحجة، ويكون موعد رأس السنة الهجرية 2026 وأول أيام شهر المحرم هو يوم الأربعاء 17 يونيو.

ويلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس يوم الرؤية في مدينة القاهرة، وكذلك في الغالبية العظمى من العواصم والمدن العربية والإسلامية.

ويلاحظ كذلك وجود فترة زمنية لمكوث الهلال فوق الأفق بعد غروب الشمس في ذلك اليوم «يوم الرؤية» في بعض الدول العربية والإسلامية بالرغم من حدوث الاقتران فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، حيث يغرب الهلال فيها بعد غروب شمس ذلك اليوم، ولا يعتد بفترة المكوث هذه لحدوث الاقتران بعد غروب شمس ذلك اليوم.

إجازة رأس السنة الهجرية 2026

ورد بحسب أجندة العطلات الرسمية، أن إجازة رأس السنة الهجرية 2026 أول إجازة رسمية في شهر يونيو الجاري، توافق يوم الخميس القادم الموافق 18 من الشهر الجاري، وكذلك الجمعة فقط للبعض، فيما تمتد الإجازة إلى يوم السبت للبعض الآخر، ومن ثم تكون عدد أيام الإجازة خميس وجمعة أي يومين وتمتد لثلاثة أيام - خميس وجمعة وسبت - لآخرين.

وقد أعلن رئيس مجلس الوزراء، عن اعتبار يوم الخميس الموافق 18 يونيو 2026، إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة رأس السنة الهجرية.

ويشمل القرار العاملين بالوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاعين العام وقطاع الأعمال العام، وفقًا للبيان الصادر عن رئاسة مجلس الوزراء، بالإضافة إلى استمرار أعمال الامتحانات وفقًا للمواعيد المحددة من قبل الجهات المختصة.

رأس السنة الهجرية

وكان قد تم اعتماد الهجرة كبداية للتقويم الإسلامي في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ويتكوّن التقويم الهجري من 12 شهرًا قمريًا، أي أنه يعتمد على حركة القمر وليس الشمس.

ويجعل هذا السنة الهجرية أقصر من السنة الميلادية بحوالي 11 يومًا، وأشهره بالترتيب هي: محرّم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر، جمادى الأولى، جمادى الآخرة، رجب، شعبان، رمضان، شوّال، ذو القعدة، وذو الحجة.

دعاء دخول السنة الهجرية الجديدة

1.اللهم مع دخول السنة الهجرية الجديدة، نسألك اللهم ما قسمت في هذا السنة من خير وبركة، وسعادة، وسعة رزق، واستجابة دعاء فاجعل لنا ووالدينا منه أوفر الحظ.

2. اللهم في بداية هذه السنة الهجرية الجديدة نسألك فرجا لجميع همومنا و تحقيقا لآمالنا واستجابة لجميع دعواتنا وشفاء لمرضانا ورحمة لمواتنا، وتوفيقا من عندك وبداية خير للجميع.

3. اللهم اغفر لي ذنوب فعلتها في عام مضى واصلح نفسي واسترني واكرمني في العام الجديد واجعله بداية هداية ونور وسرور وفرج يا رب العالمين.

4. عام مضى وانقضى بأفراحه وأحزانه بأرباحه وخسائره براحته وتعبه بآماله وآلامه ليس لنا فيه إلا ما زرعنا لنحصده غدا بإذن الله خيرا .

5. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا يومنا وأحسن عاقبتنا في الأمور كلها.

6. اللهم أرِح كل قلب لا يعلم بحاله إلا انت وأبعد عنّا جميعا الهـمّ والضّيق والشّقاء.

7. اللهم مع بداية السنة الهجرية الجديدة أوصيك بقلب أمي وأبي لا يمسهما الحزن ولا الضرر.

8. اللهم في هذه السنة الهجرية الجديدة أفرح قلوبنا، وأغسل أحزاننا وهمومنا، وأغفر ذنوبنا وخطايانا، وأشفي مرضانا، وأرحم موتانا وموتى المسلمين.

9. يا رب أستودعك امي وابي وكل احبابي وأيامي القادمة فاجعلھا حامله الخير و الفرح و التوفيق يا رب.

10. اللهم اجعله عام خير وبركة اجعله بداية الإنجاز وتحقيق الأهداف تجاوز الناس المحبطة والسيئة وانظر للأمام نظرة انتصار.

11. مع بداية أول أيام العام الجديد اللهم ارزقنا فيه الخير والفلاح والنجاح وصلاح القلب والنفس والحال.

12. اللهم اجعل عامنا الجديد عام خير و أمن و بداية نهضة للأمة الإسلامية والعربية يا رب العالمين اللهم حقق في هذا العام كل أمانينا و زد في ايماننا و أعنا على طاعتك ووفقنا يا رب واصلح قلوبنا وحقق احلامنا.

13. اللهم اكتب لعائلتي واصدقائي واحبتي خير الاقدار في بداية السنة الجديدة واجعلهم في ودائعك يا من لا تضيع ودائعه.