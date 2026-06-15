دعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب.. لا تضيعه اليوم وغدا لـ7 أسباب

لاشك أنه من الأهمية الوقوف على حقيقة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، خاصة وأننا الآن نقف على أعتابها ، حيث نشهد اليوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة وهو آخر شهور السنة الهجرية، وقد يكون اليوم هو آخر أيام العام الهجري لنستقبل رأس السنة الهجرية بعد ساعات ، مع غروب شمس اليوم الإثنين حيث ليلة رأس السنة الهجرية، والتي تبدأ من المغرب إلى فجر يوم غد الثلاثاء ليطل أول أيام شهر المحرم وهو بداية العام الهجري الجديد 1448هـ، ومن ثم ينبغي الوقوف على حقيقة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟.

رأس السنة الهجرية

تستطلع دار الإفتاء المصرية ، هلال شهر المحرم، مع غروب شمس اليوم الإثنين، وإذا كان هو المتمم لشهر ذي الحجة وآخر أيام العام الهجري 1447هـ، لذا فإن ليلة رأس السنة الهجرية تبدأ مع غروب شمس اليوم الإثنين الموافق 29 من شهر ذي الحجة لعام 1447هـ، والخامس عشر من يونيو 2026م وتنتهي مع أذان الفجر يوم غد الثلاثاء ، ليبدأ يوم رأس السنة الهجرية الجديدة.

ينبغي التنويه بأن دار الإفتاء هي المنوط بها تحديد متى رأس السنة الهجرية 1448 في مصر، حيث إن دخول الشهر يثبت كغيره من الشهور العربية القمرية برؤية الهلال، ويُستطلع بغروب شمس يوم التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة الهجري، والذي يوافق اليوم الإثنين 15 يونيو لعام 2026م.

ومعنى هذا أن القول الفصل في موعد رأس السنة الهجرية 2026 في مصر والذي يتم تحديده بعد استطلاع دار الإفتاء هلال المحرم بعد غروب شمس يوم التاسع والعشرين من ذي الحجة، ومن خلالها فقط يتم التبين ما إذا كانت عدة ذي الحجة 29 يومًا أم 30 يومًا، حيث إن الاعتماد على الرؤية البصرية هو الأصل في الشرع، مع الاستئناس بالحساب الفلكي.

ويؤخذ به في نفي إمكانية طلوع الهلال، ولا عبرة بدعوى الرؤية على خلافه، ولا يعتمد عليه في الإثبات أيضًا، حيث يؤخذ في إثبات طلوع الهلال بالرؤية البصرية عندما لا يمنعه الحساب الفلكي.

هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب

ورد عن حقيقة هل الدعاء في رأس السنة الهجرية مستجاب ؟، فيها أن رأس السنة الهجرية يعد من أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الله سبحانه وتعالى للمسلم، هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم لعام 1448هـ وهو بداية التقويم الهجري، والذي من المقرر أن يكون يوم غد الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 م.

وقالت دار الإفتاء المصرية ، إن تخصيص يوم معين في السنة بدعاء معين من أدعية الصالحين أو عبادة معينة أمر جائز شرعا جرى عليه عمل المسلمين عبر القرون، ونص أهل العلم من مختلف المذاهب على مشروعيته، شرط عدم الاعتقاد في ذلك الأمر بأنه من السنة النبوية.

هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية

وأجابت " الإفتاء" عن سؤال هل يجوز الدعاء في رأس السنة الهجرية ؟، قائلة : نعم يجوز الدعاء ويجوز التهنئة، لأن التهنئة لا تقتصر على الأعياد فقط، ولكنها مشروعة أيضا عند حصول النعم وذهاب النقم، وفي بداية العام الهجري الجديد تتجدد نعمة الحياة على كل إنسان.

وأضافت أنه يستحب التهنئة بقدوم العام الهجري، لما في التهنئة به من إحياء ذكرى هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصحابته رضي الله عنهم، وما فيها من معانٍ سامية وعبر نافعة.

وأفادت بأنه قد حث الشرع على تذكر أيام الله وما فيها من عبر ونعم، كما أنه بداية لعام جديد، وتجدد الأعوام على الناس من نعم الله عليهم التي تستحب التهنئة عليها.

وأشارت إلى أنه يستحب الدعاء والتهنئة في رأس السنة الهجرية على اعتبارها من مواسم الخيرات، ومن أفضل الأيام التي أنعم الله سبحانه وتعالى فيها على الأمة الإسلامية، فالهجرة النبوية كانت فرقًا بين الحق والباطل.

وبينت أنها كانت نصرة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجاة له من إيذاء المشركين، كما أن يوم الهجرة هو يوم نصرة وتأييد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم وللمسلمين أجمعين إلى يوم القيامة، وبالتالي فهو يوم عيد يستحب التهنئة فيه دون حرمه في ذلك.

دعاء رأس السنة الهجرية

يعد دعاء رأس السنة الهجرية اليوم وغدا من الأدعية المستجابة ، لأنه في أفضل الأوقات التي يستجاب فيها الله للمسلم هو اليوم الذي ينتظر فيه المسلمون اليوم الأول من شهر محرم وهو بداية التقويم الهجري، ومنه: