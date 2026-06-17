دعاء الكسل والخمول .. ردده يجعلك نشيطا وفي أفضل حال

دعاء الكسل والخمول ، يبحث الكثير عن دعاء الكسل والخمول وذلك عبر محرك البحث العالمي جوجل، فالكسل والخمول آفة يعاني منها البعض، وهي صفة مذمومة لها أسبابها الكثيرة، أبرزها هي البعد عن الله وضعف الإيمان وبالتالي يصاب الإنسان بالتخاذل والكسل، لذا يجب المواظبة على ترديد الأذكار يوميا صباحا ومساء وتخصيص ورد يومي من القرآن الكريم، والصلاة في وقتها وعدم تأخيرها او تسويفها كما يفعل الشيطان مع المسلم، والكسل والخمول عواقبهما وخيمة يجب الإقلاع عنهما فورا وعدم الاستسلام لهما، لذا يقدم موقع صدى البلد دعاء الكسل والخمول.

دعاء الكسل مكتوب مستجاب

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل، والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).

عن أبي سعيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عين الإنسان والجان، حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما.

دعاء الكسل والخمول من السنة

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: (اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل، والمغرم والمأثم، ومن فتنة القبر وعذاب القبر، ومن فتنة النار وعذاب النار، ومن شر فتنة الغنى، وأعوذ بك من فتنة الفقر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال).

وعن اين عابس الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: يا ابن عابس، ألا أخبرك بأفضل ما يتعوذ به المتعوذون؟ فقال: بلى يا نبي الله، فقال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، هاتين السورتين).

ومن القرآن فيتم الاستعاذة من خلال قراءة المعوذتين سورتي الفلق والناس، وعن عقبة بن عامر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألم تر آيات أنزلت هذه الليلة لم ير مثلهن قط: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس).

عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المساء يقول: (أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير تلك الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل وفتنة الدنيا والكبر وعذاب القبر)، ويستحب أن يكرر في الصباح والمساء.

يارب إني أعوذ بك من الكسل، والعجز، والبخل، والجبن، والقسوة، والغفلة، والهرم، والعيلة، والمسكنة، والذلة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، والفسوق والشرك، والنفاق والشقاق، والرياء والسمعة، وأعوذ بك من البكم والصمم، والجذام والجنون، والبرص وسيئ الأسقام.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه كان يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كثيرا: (اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال).

عن جابر بن عبد الله قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( اقرأ يا جابر، قلت: وماذا أقرأ بأبي أنت وأمي يا نبي الله؟ فقال: اقرأ: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، فقرأتهما، فقال: اقرأ بهما ولن تقرأ بمثلهما).

أدعية تعالج الكسل

اللهم إني اسألك التوفيق والهدى والنور بطريقي، باعد بيني يا خالقي وبين رفقاء السوء ومن يرغب لي في الشر ولا تجعل همي في شيء سوى نصرة دينك ورفعة شأنه وشأن العلم واكفني شر الكسل والضعف والنسيان يارب العالمين.

يا خالق الخلق أجمعين ورافع السموات بلا عمد ارزقنا التوفيق في القول والعمل، اللهم انر لي دربي وطريقي ومستقبلي وارزقني الهمة وصلاح الحال واغفر لي ذنب يقف حائل بيني تحقق أمنياتي وأحلامي.

يا نور يا قدوس، يا حي يا قيوم، فرج عني همي وضيقي وما يصيب قلبي بالحزن، واجعلي مخرجا مما لا يمكنني التغلب عليه وحدي فأنا عبدك الضعيف ليس له حيلة ولا قوة سواك.

يا مغيث أغثني من لي سواك ألجأ إليه، استعين به وأسأله حاجتي، اكشف عني وعن كل مسلم كل ضيق وشدة وكرب، اللهم ارزقني فرجا قريبا عاجلا ليس آجلا، الله قوة ليس بعدها ضعف، وهمة ليس بعدها كسل، ونشاط ورضى ليس عقبه سخط واملأ قلبي بمحبة ما فيه الخير لي.

اللهم يا أرحم الراحمين وعدتنا إن دعوناك استجبت لنا وقولك حق ووعدك حق، اصرف عني كل شر وكل حسد وحزن يعيق بيني وبين بلوغ أحلامي، يا من لا تشغله شاغلة عن عباده المستضعفين المحتاجين إلى نصرته، اصفح عني وأعفو عن خطأي وإساءتي وإسرافي وارزقني الهمة والصلاح والمقدرة على المضي قدما في حياتي إنك تقضي ولا يقضى عليك ولا يذل من واليت.

اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، والعجز والكسل، والجبن والبخل وضلع الدين وغلبة الرجال).

يارب إني أعوذ بك من الكسل، والعجز، والبخل، والجبن، والقسوة، والغفلة، والهرم، والعيلة، والمسكنة، والذلة، وأعوذ بك من الكفر والفقر، والفسوق والشرك، والنفاق والشقاق، والرياء والسمعة، وأعوذ بك من البكم والصمم، والجذام والجنون، والبرص وسيئ الأسقام.

عن ابن مسعود قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند المساء يقول: (أمسينا وأمسى الملك لله، والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، اللهم إني أسألك من خير تلك الليلة وخير ما فيها، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها، اللهم إني أعوذ بك من الهرم والكسل وفتنة الدنيا والكبر وعذاب القبر)، ويستحب أن يكرر في الصباح والمساء.

دعاء مستجاب لدفع الكسل

اللهم إني أسألك باسمك العظيم الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سألت به أعطيت، وإذا استرحمت به رحمت، وإذا استفرجت به فرجت أن تفرج عني ما أنا فيه وأن تكفيني شر الحاسدين والمعادين، وانصرني عليهم بنصرك وتأييدك يا قوي يا معين.

اللهم رب السموات السبع وما أظلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كن لي جارا من شر خلقك كلهم جميعا أن يفرط علي أحد وأن يبغي علي عز جارك، وجل ثناؤك، ولا إله غيرك، ولا إله إلا أنت.

اللهم احرسني بعينيك التي لا تنام، واكفني بركنك الذي لا يرام، واحفظني بعزك الذي لا يضام، واكلأني في الليل وفي النهار، وارحمني بقدرتك علي، أنت ثقتي ورجائي يا كاشف الهم، ويا مفرج الكرب يا مجيب دعوة المضطرين.

توكلت على الحي الذي لا يموت، الحمدلله الذي لم يتخذ ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن ولي من الذل وكبره وتكبيرا.

اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.

اللهم بك أستعين وعليك أتوكل، اللهم ذلل لي صعوبة أمري، وسهل لي مشقته، وارزقني الخير كله أكثر مما أطلب، واصرف عني كل شر رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري يا كريم.

يا رب لا تدع أمرا في صدري ٳلا حللته لي، ولا حلما سكن في قلبي طويلا ٳلا ويسرته لي. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة .

اللهم بشرني بالخير كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى، اللهم بشرني بما أنتظره منك وأنت خير المبشرين.