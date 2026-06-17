دعاء شهر المحرم 1448.. أفضل الأدعية المستحبة مع بداية العام الهجري الجديد

يستقبل أول أيام شهر المحرم، وهو أول شهور السنة الهجرية وأحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى، بالإكثار من الطاعات والأعمال الصالحة والدعاء، ويعد دعاء شهر المحرم من أكثر ما يبحث عنه المسلمون مع بداية العام الهجري الجديد، وذلك للرغبة في افتتاح عامهم بالتوبة والاستغفار وطلب الرزق والبركة والتوفيق وفي السطور التالية نعرض لكم أفضل الأدعية المستحبة.

أفضل أدعية شهر المحرم

رغم أنه لم يرد دعاء مخصوص لشهر المحرم عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فإن أبواب الدعاء فيه واسعة، ويُستحب للمسلم أن يدعو بما شاء من خيري الدنيا والآخرة ومن أفضل الأدعية.

اللهم اجعل هذا العام الهجري الجديد عام خير وبركة وأمن وإيمان، ووفقنا فيه لما تحب وترضى.

اللهم ارزقنا في شهر المحرم توبة نصوحًا، واغفر لنا ذنوبنا، واستر عيوبنا، وأصلح أحوالنا.

اللهم افتح لنا أبواب الرزق والخير والبركة، ويسر لنا أمورنا كلها.

اللهم اجعل أيامنا القادمة خيرًا من أيامنا الماضية، واكتب لنا السعادة والنجاح والتوفيق.

اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة.

دعاء العام الهجري الجديد

اللهم مع بداية هذا العام الجديد نسألك أن تكتب لنا الخير كله، وأن تصرف عنا الشر كله، وأن تجعلنا من عبادك الصالحين، وأن ترزقنا القرب منك وحسن عبادتك، وأن تبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا وأرزاقنا.

أدعية الرزق والتوفيق في شهر المحرم

اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا مباركًا فيه.

اللهم افتح لي أبواب الخير والنجاح والتوفيق.

اللهم بارك لي في عملي ومالي وأهلي ووقتي.

أدعية التوبة والاستغفار

اللهم إني أستغفرك من كل ذنب وأتوب إليك.

رب اغفر لي وتب عليّ إنك أنت التواب الرحيم.

اللهم طهر قلبي من الذنوب والخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس.

دعاء العام الهجري الجديد لجلب الرزق

دعاء العام الهجري الجديد لجلب الرزق، ويستحب أن يقول المسلم مع بداية العام اللهم فك الكرب، ويسر الرزق، وأذهب اللهم عنا الحزن والبلاء، ربنا لك الحمد على ما أعطيت، ولك الحمد ربنا على رزقتنا وأوليت.

اللهمّ افتح علينا أبواب رزقك الحلال، وارزقنا من واسع فضلك. اللهمّ اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك. اللهمّ أيقظني على رزقٍ لم أتوقعه، وعلى خيرٍ لم أفكر به، وعلى تحقيق أمنيات ظننتُ أنها مستحيلة.

يا كريم من رزقك الحلال أرزقني ومن العافية زدني وبمغفرتك ورحمتك يشملني يا سامع الدعاء يا واسع العطاء اللهم ارزقني علمًا نافعًا، ورزقًا واسعًا، وشفاء من كل داء وسقم، يا من ترزق من تشاء بغير حساب، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما.

اللهم ارحمني رحمة تغنيني بها عمن سواك، إلهي أدعوك دعاء من اشتدت فاقته، وضعفت قوته، وقلت حيلته، دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه من الذنوب إلا أنت، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني، يا غياث أغثني.

أسألك اللهم أن تفرج الكرب، وأن تكفينا الهم، وأنت تباعد بيننا وبين الأحزان والأنكاد اللهم يسر الحال لجميع المسلمين، وارزقهم اللهم من بركات السماء، وخيرات الأرض اللهم إني أسألك باسمك الأعظم ووجهك الأكرم وعطيتك الجزلى ان ترزق زوجى من حيث لا يحتسب وتصب عليه الرزق صبا ولا تجعل عيشه كدا وتغدق عليه من كل خير.

دعاء العام الجديد لجلب الرزق اللّهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيّبًا من غير كدّ، واستجب دعائي من غير ردّ، وأعوذ بكَ من الفضيحتين الفقر والدّين، اللّهم يا رزاق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللّهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان رزقي في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقرّبه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان كثيرًا فبارك فيه يا أرحم الراحمين، اللهم صلي على محمد وآل محمد، واكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمّن سواك يا إله العالمين.

أدعوك دعاء مَن اشتدّت فاقته وضعفت قوّته وقلّت حيلته دعاء الغريق المضطر البائس الفقير الذي لا يجد لكشف ما هو فيه مِن الذنوب إلا أنت، فصلِّ على محمد وآل محمد واكشف ما بي مِن ضرّ، إنك أرحم الراحمين لا إله إلا أنتَ سبحانك إنّي كنت من الظالمين، سبحان الله وبحمده عدد خلقه، ورضا نفسه، وزنة عرشه ومداد كلماته اللهم غَشِّني بالرحمة، وارزقني التوفيق والعصمة، وطهِّر قلبي من غياهب التهمة، يا رحيمًا بعباده المؤمنين. ربّ أعني ولا تعن عليّ، وانصرني ولا تنصر عليّ، وامكر لي ولا تمكر عليّ، واهدني ويسر الهدى اليّ، وانصرني على من بغى عليّ، رب اجعلني لك شاكراً، ولك ذكاراً، ولك رهابًا، ولك مطواعاً، ولك مخبتاً، أوّاهاً، منيباً، ربّ تقبل توبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حُجتي، واهدِ قلبي، وسدد لساني.

دعاء الرزق الذي لا يرد

دعاء الرزق الذي لا يرد ، كلما تيقن المسلم أنه يدعوا الله للرزق سيتقبل منه، وعلينا استغلال الأوقات الطيبة في الدعاء والمعروف فيها استجابة الدعاء، والكثير يبحث عن الرزق لصعوبة المعيشة وللغلاء ولقلة الأجور، فالاستعانة بالله من خلال الدعاء أمر مستحب شرعًا وندعوا ونقول اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيداً فقرّبه، وإن كان قريباً فيسّره، وإن كان قليلاً فكثّره، وإن كان كثيراً فبارك لي فيه.

اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا طَيِّبًا، وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا. رواه أحمد وابن ماجه. وقوله صلى الله عليه وسلم: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي، وَاهْدِنِي، وَارْزُقْنِي، وَعَافِنِي، أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ ضِيقِ الْمَقَامِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

-ربي اغفر لنا وارحمنا واهدنا واجبرنا وعافنا وارزقنا، وأغننا في الدين والدنيا والآخرة، أنا وكل من قال اللهم آمين يا رب العالمين.

-يا مقيل العثرات يا قاضي الحاجات اقضِ حاجتي وفرّج كربتي وارزقني من حيث لا أحتسب اللّهم ارزقني رزقًا لا تجعل لأحدٍ فيه منَه ولا في الآخرة عليه تبعةٌ برحمتك يا أرحم الراحمين.

-اللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرجه وإن كان بعيدًا فقربه وإن كان قريبًا فيسره وإن كان قليلًا فكثره وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

- اللهم ارزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، واستجب دعائي من غير رد، وأعوذ بك من الفضيحتين؛ الفقر والدين، اللهم يا رازق السائلين، ويا راحم المساكين، يا ذا القوة المتين، ويا ولي المؤمنين، ويا خير الناصرين، يا غياث المستغيثين، ارزقني يا أرحم الراحمين، اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عمن سواك يا اله العالمين.



دعاء العام الهجري لجلب الرزق سريعًا

اللهم يا رازق السائلين، يا راحم المساكين، ويا ذا القوة المتين، ويا خير الناصرين، يا ولي المؤمنين، يا غيّاث المستغيثين، إياك نعبد وإيّاك نستعين، اللهم إني أسألك رزقًا واسعًا طيبًا من رزقك.

اللّهم إن كان رزقي في السّماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدًا فقرّبه، وإن كان قريبًا فيسّره، وإن كان قليلًا فكثّره، وإن كان كثيرًا فبارك لي فيه.

اللهم ارزقنا التوفيق، وزدنا علمًا وعملًا صالحًا، واجعلنا من المتقين المخلصين، اللهم إني توكلت عليك وسلمت أمري إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

اللهم سخر لي جميع خلقك كما سخرت البحر لسيدنا موسى -عليه السلام- وألن لي قلوبهم كما ألنت الحديد لداود -عليه السلام- فإنهم لا ينطقون إلا بإذنك، نواصيهم في قبضتك، وقلوبهم في يديك تصرفها كيف شئت، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا علام الغيوب أطفأت غضبهم بلا إله إلا الله، واستجلبت محبتهم.

اللهم اكفني بحلالك عن حرامك، وأغنني بفضلك عمن سواك.

يا الله، يا رب، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، أسألك باسمك العظيم الأعظم أن ترزقني رزقًا واسعًا حلالًا طيبًا، برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللَّهُمَّ إنِّي أعُوذُ بكَ مِنَ الكَسَلِ والهَرَمِ، والمَأْثَمِ والمَغْرَمِ، ومِنْ فِتْنَةِ القَبْرِ، وعَذابِ القَبْرِ، ومِنْ فِتْنَةِ النَّارِ وعَذابِ النَّارِ، ومِنْ شَرِّ فِتْنَةِ الغِنَى، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ الفَقْرِ، وأَعُوذُ بكَ مِن فِتْنَةِ المَسِيحِ الدَّجَّالِ، اللَّهُمَّ اغْسِلْ عَنِّي خَطايايَ بماءِ الثَّلْجِ والبَرَدِ، ونَقِّ قَلْبِي مِنَ الخَطايا كما نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الأبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ، وباعِدْ بَيْنِي وبيْنَ خَطايايَ كما باعَدْتَ بيْنَ المَشْرِقِ والمَغْرِبِ.