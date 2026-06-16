اللهم احفظ رئيس جمهوريتنا.. دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن استقبال العام الهجري الجديد يجب أن يكون بالدعاء والتضرع إلى الله سبحانه وتعالى، راجيًا أن يكون عامًا مليئًا بالخير والطاعة، قائلًا: «أسأل الله عز وجل أن تكونوا على خير وعلى نعمة وعلى طاعة، اللهم صلِّ وسلم وبارك على سيدنا يا رسول الله».

وأوضح الشيخ خالد الجندي، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء، أننا في غرة شهر الله المحرم، أول أشهر العام الهجري الجديد، داعيًا الله أن يجعله عامًا طيبًا مباركًا، قائلًا: «اللهم اغفر فيه ذنوبنا، واستر فيه عيوبنا، واحفظ فيه أولادنا، وبارك لنا في فلذات أكبادنا».

دعاء خالد الجندي فى استقبال العام الهجري الجديد

وتابع: «اللهم ارحم فيه آباءنا وأمهاتنا، اللهم إنا نسألك أن تقضي عنا ديوننا، ويسّر لنا أرزاقنا، ولا تدع لنا مريضًا إلا شفيته، ولا مكروبًا إلا فرّجته، ولا ذنبًا إلا غفرته، ولا عيبًا إلا سترته، ولا جاهلًا إلا علمته، ولا سائلًا إلا أعطيته».

واستكمل: «اللهم احفظ أولادنا، واهدهم، ووقهم، وارقهم، وأنجهم من رفاق السوء، وارحم والدينا، واغفر لهم، وبدّد غربتهم، واسكن وحشتهم، واجعل الجنة مثواهم، وسامحنا بما قصّرنا معهم».

واختتم دعاءه قائلًا: «اللهم اجعل بلدنا هذا سخاءً رخاءً وسائر بلاد المسلمين، اللهم احفظ بلادنا وآمن حدودنا، ووحّد صفوفنا، وقوِّ جيشنا، واحفظ رئيس جمهوريتنا، اللهم وفّقه لما فيه خير البلاد والعباد، وافتح له خزائن الأرض، ولا تشمت به الأعداء، ولا تسلط عليه عدوًا ولا حاسدًا، اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة، وبكل جزء من القرآن جزاء، وصلِّ اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه».