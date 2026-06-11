قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%
عمر مرموش: منتخب مصر الأقوى بأفريقيا.. ونحلم بالذهاب بعيدًا في كأس العالم
رقص خادش.. القبض على صانعة محتوى بالإسكندرية
تراجع جديد في البيض والمكرونة وزيادة لـ الأرز .. أسعار السلع اليوم
بلومبيرج: أول اجتماع أمني مباشر بين الإمارات وإيران منذ اندلاع الحرب
متغيرش.. سعر العملات الأجنبية اليوم.. الدولار يسجل 51.9 جنيهًا واليورو بـ59.8 جنيهًا
أحمد موسى: ثقتي كبيرة في أبطال منتخب مصر أمام بلجيكا.. العاصفة الكروية قادمة من أرض النيل
احتجاجات الحريديم تشل الحركة في إسرائيل.. وإجراءات أمنية مشددة حول مطار بن جوريون
تناول هذه الفاكهة يمنع جرثومة المعدة
إيران تتوعد ترامب بــ رد قوي ومؤلم على تهديداته
كأس العالم 2026 ينطلق من أزتيكا .. المكسيك وجنوب أفريقيا في مواجهة تاريخية
دفعة قوية للتعاون الإفريقي .. العربية للتصنيع تستقبل رئيس الكونغو
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

خالد الجندي: بهذه الطريقة يتم تزوير فتاوى الشيوخ

الشيخ خالد الجندي
الشيخ خالد الجندي
محمد شحتة

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من خطورة انتشار الأخبار المفبركة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أن ما نشهده حاليًا لم يعد مجرد أخطاء إعلامية، بل أصبح «عصر تزوير» مكتمل الأركان، تتداخل فيه التقنيات الحديثة مع غياب التثبت لدى المتلقي.

وأوضح الجندي، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، أنه فوجئ قبل دخوله الحلقة بموقع إخباري كبير وله ثقل ومصداقية ينشر تنبيهًا رسميًا يؤكد فيه وجود صفحات مزيفة تنتحل اسمه وشعاره، وتنشر أخبارًا غير صحيحة باستخدام أدوات الذكاء الاصطناعي، داعيًا الجمهور إلى ضرورة التأكد من صحة الأخبار قبل تداولها.

 

تزوير الفتاوى الدينية

وأشار إلى أن خطورة الأمر لا تقتصر على الأخبار العامة فقط، بل تمتد إلى الفتاوى الدينية، حيث يتم أحيانًا نشر تصريحات منسوبة إلى بعض العلماء دون تحقق، لافتًا إلى أن ظهور صورة الشيخ أو اسمه لا يعني بالضرورة صحة المحتوى، في ظل تطور أدوات التزييف.

وشدد على ضرورة التثبت، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِن جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا﴾ [الحجرات: 6]، مؤكدًا أن التسرع في تصديق الأخبار قد يؤدي إلى إثارة الفتن وإشعال الرأي العام دون أساس صحيح.

ودعا الجندي إلى الرجوع للمصادر الرسمية في الفتاوى، وعلى رأسها دار الإفتاء المصرية وفضيلة مفتي الجمهورية الدكتور نظير عياد، مؤكدًا أن المؤسسات الدينية المعتمدة تعمل وفق منهج علمي دقيق يضمن سلامة الفتوى وصحتها، بعيدًا عن الفوضى المنتشرة على منصات التواصل. 
 

خالد الجندي الأخبار المفبركة فتاوى الشيوخ تزوير فتاوى الشيوخ القنيات الحديثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعدى علي معلمة

بعد رفضها الغش.. أولياء أمور ينهالون بالضرب على معلمة داخل مدرسة

أرشيفية

هبوط ملحوظ في أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل هذا الرقم

سعر الذهب

نزل 420 جنيهًا .. سعر الذهب يتراجع في تعاملات عصر اليوم الخميس

العداد الكودي

عودة العدادات الكودية إلى نظام الشرائح.. رابط التقديم والخطوات

الذهب

الذهب يهوي 280 جنيهًا لعيار 21.. و4.4% تراجعًا محليًا في الأسواق..ونائب: الملاذ الآمن وقت الأزمات

الملوخية

تفاصيل مثيرة.. حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي

مضيق هرمز

إيران تعلن إغلاق مضيق هرمز بشكل كامل أمام جميع السفن

أسعار الذهب اليوم

عيار 21 يهبط 1600 جنيه| انهيار أسعار الذهب في مصر

ترشيحاتنا

وزير الدفاع البريطاني

هل تتسبب استقالة وزير الدفاع البريطاني في زيادة الضغوط على ستارمر؟

ترامب ومجتبى خامنئي

كابوس يهدد طهران وواشنطن.. معركة جزيرة خرج مقبرة للأمريكان أم إفلاس إيران ؟

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة يوري ماتفييف

القائم بأعمال السفير الروسي بالقاهرة: نتصدى منذ ألف عام للقوى التي تحاول إضعافنا

بالصور

دراسة تحذر : تناول هذا المشروب يوميًا يزيد خطر الإصابة بسرطان الكبد 15%

المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد
المشروبات المحلاة بالسكر ترتبط بزيادة خطر سرطان الكبد

ماذا يحدث لجسمك عند تناول التين الشوكي؟

التين الشوكي
التين الشوكي
التين الشوكي

نشرة المرأة والمنوعات | حقيقة ظهور الدود والحشرات على الملوخية بعد الطهي.. الفيتامينات التي يحتوي عليها البيض.. هل يعد بديلاً للحوم؟

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

من غير ماتاخد بالك .. أكلات تسبب ظهور الكرش

الكرش
الكرش
الكرش

فيديو

وفاة مؤذن

أثار تفاعلا واسعا.. وفاة مؤذن داخل مسجد أثناء رفع أذان العصر

الاعتداء على معلمة

بسبب منع الغش.. فيديو صادم لاعتداء أولياء أمور على معلمة داخل مدرسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نسرين حجاج

د. نسرين حجاج تكتب: هفضل أحبك أنا.. رثاء في أربعين هاني شاكر

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: إعادة النظر في انتدابات الامتحانات

سيد الضبع

ســيد الضــبع يكتب: بين قصات الشعر الغريبة والملابس الشاذة.. أين الهوية المصرية؟

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د.علي عبد الحكيم الطحاوي يكتب: لماذا التراجع الأمريكي عن مواجهة إيران لفتح مضيق هرمز؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك إنتف السابع

المزيد