إسرائيل ترفع حالة التأهب وسط تقارير عن خيارات أمريكية لتوسيع الهجمات على إيران

قالت دانا أبو شمسية، مراسلة «القاهرة الإخبارية» من القدس المحتلة، إن ما يتم تداوله بشأن الخيارات الأمريكية لتوسيع العمليات العسكرية ضد إيران، يستند إلى ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية، مشيرة إلى أن القناة الثانية عشرة الإسرائيلية وموقع «أكسيوس» ذكرا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بات أقرب من أي وقت مضى إلى التوقيع على أمر باستئناف القتال أو تجديد الهجمات العسكرية ضد إيران، وأن هذه الهجمات قد تختلف عن سابقاتها من حيث مستوى التصعيد.

وأوضحت في مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن صحيفة «يديعوت أحرونوت» ووسائل إعلام إسرائيلية أخرى أفادت بأن إسرائيل رفعت حالة التأهب على مختلف المستويات الأمنية، بما يشمل سلاح الجو والاستخبارات العسكرية وسائر القطاعات الأمنية المعنية، مؤكدة أنه رغم عدم صدور أي تغييرات على تعليمات الجبهة الداخلية أو فرض قيود جديدة، فإن رفع التأهب شمل إلغاء الإجازات، وتجهيز الطائرات المقاتلة في القواعد العسكرية، واستعداد الطواقم المكلفة بتنفيذ أي عمليات محتملة.

وأضافت أن وسائل إعلام إسرائيلية تداولت عدة سيناريوهات، من بينها احتمال أن تبادر إيران بتنفيذ ضربة استباقية، انطلاقًا من أنها لن تسمح، وفق هذه التقديرات، بأن تتعرض للمرة الثالثة لهجوم مباغت، خاصة في ظل التقارير الأمريكية التي تحدثت عن وجود تنسيق كبير بين الولايات المتحدة وإسرائيل لتنفيذ ضربة مع نهاية عطلة الأسبوع.

وأشارت إلى أن من بين السيناريوهات المطروحة أيضًا تنفيذ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربة تستهدف منشآت الطاقة وأهدافًا حددتها المنظومة الأمنية والسياسية الإسرائيلية، وأبلغ بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الرئيس الأمريكي والاستخبارات الأمريكية والجهات المعنية، مؤكدة أن هذه المعطيات تُقرأ في سياق التهديدات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى.