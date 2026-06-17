فتح باب التقدُّم لمنحة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الدراسية للوافدين 2026-2027

أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية فتح باب التقدُّم لمنحته الدراسية للطلاب الوافدين للعام الدراسي 2026-2027، وذلك في إطار اهتمامه برعاية الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، ودعم رسالته في نشر الفكر الوسطي المستنير، وبناء جسور التواصل العلمي والثقافي مع مختلف دول العالم.

يأتي ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وإشراف الدكتور أحمد نبوي، الأمين العام للمجلس،

وتستهدف المنحة، الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف، بما يسهم في دعم مسيرتهم العلمية والثقافية، وتعزيز دورهم في نشر قيم الاعتدال والوسطية والتعايش الإنساني في مجتمعاتهم.

ويأتي إطلاق هذه المنحة؛ في إطار حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية على دعم الطلاب الوافدين علميًّا وثقافيًّا، وتعزيز أواصر التواصل مع أبناء العالم الإسلامي، وإعداد كوادر علمية واعية تحمل رسالة الأزهر الشريف ومنهج الوسطية والاعتدال إلى مختلف أنحاء العالم.

مزايا المنحة

يحصل الطلاب المقبولون بالمنحة على عدد من المزايا، من أبرزها:

• صرف منحة مالية شهرية.

• المشاركة في اللقاءات التثقيفية والندوات العلمية وورش العمل والمنتديات والمؤتمرات الدولية والفعاليات التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

• المشاركة في المعسكرات التدريبية والتثقيفية والترفيهية والسياحية التي ينظمها المجلس في مختلف محافظات الجمهورية.

• المشاركة في المسابقات القرآنية والدينية والثقافية العالمية التي تنظمها وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية.

• الاستفادة من برامج السياحة الدينية وزيارات المساجد التاريخية ومساجد آل البيت والأماكن التراثية.

• الحصول على إصدارات وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بالعربية واللغات المختلفة؛ دعمًا لنشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم.

شروط التقدُّم للمنحة ما يلي:

• أن يكون المتقدِّم من الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف.

• أن يكون مقيمًا إقامة رسمية داخل جمهورية مصر العربية.

• ألا يكون مقيدًا على أي منحة دراسية أخرى داخل جمهورية مصر العربية أو على نفقة دولته.

• بالنسبة للطلاب الجامعيين: أن يكون حاصلًا على تقدير (جيد) فأعلى في العام الدراسي 2025-2026.

• بالنسبة لطلاب المعاهد الأزهرية الإعدادية والثانوية: أن يكون ناجحًا في العام الدراسي 2025-2026.

المستندات المطلوبة بعد القبول

• صورة جواز السفر مع الاطلاع على الأصل.

• صورة الإقامة السارية أو ما يفيد التقدُّم لتجديدها.

• بيان درجات موضح به تقدير العام الدراسي السابق للطلاب الجامعيين، أو بيان نجاح لطلاب المعاهد الأزهرية.

• إفادة بعدم القيد على أي منحة دراسية داخل جمهورية مصر العربية.

• إفادة بشأن الإقامة بالمدينة الجامعية أو بمدينة البعوث من عدمه.

• شهادة صحية معتمدة تفيد خلو الطالب من الأمراض المعدية.

وعلى الطلاب الراغبين في التقدُّم، ممن تنطبق عليهم الشروط، تسجيل بياناتهم من خلال الرابط المخصص لذلك في موعد أقصاه خمسة عشر يومًا من تاريخ الإعلان.



للتسجيل يرجى ملئ البيانات على الرابط التالي:

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