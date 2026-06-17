الأوقاف تنظم لقاءً تفاعليًّا للأطفال بمدينة الشروق ضمن برنامج الأنشطة الصيفية

نظَّمت وزارة الأوقاف لقاءً تفاعليًّا للأطفال بمسجد جنة الفردوس بمدينة الشروق، بمديرية أوقاف القاهرة، وذلك ضمن فعاليات البرنامج الصيفي للأطفال الذي تنفذه الوزارة في أكثر من 20 ألف مسجد على مستوى الجمهورية، في إطار رسالتها الرامية إلى بناء وعي النشء وتنمية معارفهم ومهاراتهم في بيئة تربوية آمنة وجاذبة.

وشهد اللقاء إقبالًا وتفاعلًا لافتًا من الأطفال وأولياء أمورهم، وتضمن باقة متنوعة من الفعاليات، شملت مسابقات ثقافية ودينية، وفقرات تربوية مبسطة، وأنشطة ترفيهية هادفة، قُدِّمت بأساليب إبداعية تراعي خصائص المرحلة العمرية للأطفال وتسهم في ترسيخ القيم الدينية والوطنية وتنمية روح الانتماء والمسؤولية لديهم بطريقة مشوقة وجذابة.

وتؤكد وزارة الأوقاف أن البرنامج الصيفي للأطفال يُمَثِّل أحد المحاور الرئيسة في جهودها الدعوية والتربوية الهادفة إلى إعداد جيل واعٍ ومستَنير يجمع بين الفهم الصحيح للدين والإسهام الإيجابي في بناء المجتمع.

القرض الحسن من وزارة الأوقاف

وفي سياق آخر واصلت وزارة الأوقاف دعم موظفيها خلال عام، من خلال صرف نحو 70 مليون جنيه قروضًا حسنة، إلى جانب 100 مليون جنيه في صورة إعانات، في إطار جهود الأوقاف المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملين بالوزارة.

وجاءت الإعانات التي تم صرفها كما يلي:

أولًا: الإعانات النقدية

تم صرف إعانات ومساعدات مادية بمبلغ (100.564.175) جنيه لـ 43222 جنيه من خلال الإدارة العامة للبر في المجالات التالية:

1. تم صرف مبلغ 2215000 جنيه لـ 138 متوفى إلى رحمة الله تُصرف للورثة الشرعيين بعد استيفاء المستندات اللازمة ومراجعاتها من جانب الإدارة العامة للبر – إدارة الإعانات.

2. تم صرف مبلغ 134175 جنيه لـ 55 سداد الأقساط المتبقية على الموظفين المتوفيين إلى رحمة الله وعليهم أقساط قرض حسن يتم سدادها من باب البر دون أن يتحمل الورثة الشرعيين عبء السداد.

3. تم صرف مبلغ 3750000 جنيه لـ 750 من متلقي معاشات من نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم والجدير بالذكر أن نقابة محفظي وقراء القرآن الكريم تتلقي دعمًا ماديًا من وزارة الأوقاف بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويًا يتم صرفها على 4 دفعات كل دفعة 750 ألف جنيه.

4. تم صرف مبلغ 10 ملايين جنيه تعزيزًا للتكافل الاجتماعي بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال إحياء مبادرة التكية المصرية.

5. تم صرف مبلغ 50 مليون جنيه مساهمة ومساعدة مادية لأهالينا في غزة.

6. تم صرف مبلغ 3 ملايين جنيه مساهمة ومساعدة مادية للهيئة الوطنية للإعلام لإنتاج حلقات درامية قصيرة توعوية تحث على المبادئ والأخلاق.