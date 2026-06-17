هل الاتباع شرط لنيل العلم؟.. الشيخ خالد الجندي يوضح

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن مسألة الاتباع تمثل جوهر العلاقة بين طالب العلم والمعلم، مستشهدًا بقصة موسى عليه السلام مع الخضر عليه السلام، حين قال: ﴿هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِ﴾، فهذا التعبير يعكس أدب الطلب والتواضع، ويؤكد أن العلم لا يُنال إلا بالصبر والالتزام.

وأوضح خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع اليوم الأربعاء، أن العلوم تنقسم إلى ثلاثة أنواع: علم العبادات، وعلم الموجودات، وعلم الغيبيات، مشيرًا إلى أن علم العبادات لا يُعرف إلا بالوحي، مستدلًا بقوله تعالى: ﴿وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ﴾، مؤكدًا أن تفاصيل الصلاة والصيام لم تُدرك بالعقل المجرد، بل بتعليم إلهي مباشر للنبي ﷺ.

ماهو علم الموجودات؟

وأضاف أن علم الموجودات يقوم على البحث والتجربة، ويعتمد على الفرضيات والتحليل، وهو ما يُعرف بالعلوم المادية كالفلك والفيزياء، لافتًا إلى أن هذا النوع من العلم يحتاج إلى التفكير والتجريب، بخلاف العبادات التي تقوم على التسليم، مشيرًا إلى أن الإنسان في هذا المجال “يُخمن ويختبر حتى يصل إلى الحقيقة”.

وأشار إلى أن الاتباع في الدين لا يشترط الفهم الكامل، بل يقوم على التسليم، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ﴾، وقوله: ﴿قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي﴾، موضحًا أن تنفيذ أوامر الله لا يُربط دائمًا بإدراك العلة، بل بالثقة في الحكمة الإلهية.

وشدد على أن الفرق بين العاقل والسفيه يظهر في طريقة التعامل مع التكليف، مستشهدًا بقوله تعالى: ﴿سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ﴾، موضحًا أن السفيه هو من يرفض التنفيذ حتى يفهم كل شيء، بينما المؤمن يُسلم أولًا ثم يسعى للفهم، مؤكدًا أن الاتباع الحقيقي يقوم على المحاكاة والالتزام دون تعنت أو جدال.