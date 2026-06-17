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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

أمين البحوث الإسلامية يجتمع بأعضاء وحدة الدعوة الإلكترونية استعدادا لإطلاق أعمالها

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
عبد الرحمن محمد

عقد محمد الجندي، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلاميَّة، ظهر اليوم، اجتماعًا مع أعضاء وحدة الدعوة الإلكترونيَّة بالمجمع، بحضور الدكتور محمود الهواري، الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدِّيني، والدكتور حسن خليل، الأمين العام المساعد للثقافة الإسلاميَّة، محمد ورداني، مدير المركز الإعلامي؛ وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بتطوير أدوات العمل الدعوي، وتعزيز حضور رسالة الأزهر في الفضاء الرَّقْمي بما يواكب المتغيِّرات المتسارعة في وسائل التواصل الحديثة.

وخلال الاجتماع، استعرض الأمين العام أهداف الوحدة واختصاصاتها، مؤكِّدًا أهميَّة إعداد رؤية متكاملة للعمل الدعوي الرَّقْمي، تقوم على التخطيط العلمي، وتحديد أولويَّات المحتوى، والوصول إلى مختلِف شرائح الجمهور عبر منصَّات إلكترونيَّة قادرة على تقديم الخطاب الأزهري الوسطي بصورة مؤثِّرة وفاعلة.

وناقش الاجتماع آليَّات الإشراف على إنتاج المحتوى الدعوي ومراجعته واعتماده، بما يضمن سلامته الشرعيَّة واللُّغوية وجودته الفنيَّة، إلى جانب متابعة تطوير المنصَّات الرَّقْميَّة وإدارتها، ووَضْع خُطَط النَّشر المنتظم التي تسهم في تعزيز انتشار المحتوى الأزهري وتحقيق أكبر قدْر من التفاعل الإيجابي معه.

كما تناول الاجتماع سُبُل التنسيق بين فِرق العمل المختلفة؛ بما يشمل المحتوى والتحرير والتصميم والمونتاج والنشر والدعم الفنِّي، فضلًا عن إعداد برامج تدريبيَّة متخصِّصة للوعَّاظ والواعظات في مجالات الظهور الإعلامي وصناعة المحتوى وإدارة المنصَّات الرَّقْميَّة؛ بما يعزِّز قدرتهم على التواصل الفعَّال مع الجمهور عبر الوسائط الحديثة.

أهمية المتابعة المستمرة وقياس الأثر الدعوي

وأكَّد الجندي أهميَّة المتابعة المستمرَّة لمؤشِّرات الأداء وقياس الأثر الدعوي للمحتوى المنشور، مع إطلاق مبادرات وحملات رقْميَّة تتناول القضايا المجتمعيَّة والمناسبات الدِّينيَّة، والتعامل السريع مع أيِّ محتوًى مضلِّل؛ من خلال خطاب علمي رصين يعكس منهج الأزهر الشريف في الوسطيَّة والاعتدال.

وفي ختام الاجتماع، شدَّد على أنَّ وحدة الدعوة الإلكترونيَّة تمثِّل خطوةً مهمَّةً في مسيرة تطوير العمل الدعوي بمجمع البحوث الإسلاميَّة، وتسهم في توسيع نطاق الاستفادة من الوسائل الرَّقْميَّة الحديثة لنشر رسالة الأزهر الشريف وتعزيز تأثيرها محليًّا وعالميًّا.

محمد الجندي البحوث الإسلاميَّة وحدة الدعوة الإلكترونيَّة

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