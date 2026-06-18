باكستان تمدد حظر تحليق الطائرات الهندية بمجالها الجوي حتى 24 يوليو المقبل

أعلنت هيئة المطارات الباكستانية تمديد حظر تحليق الطائرات الهندية في المجال الجوي لباكستان حتى 24 يوليو المقبل.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية اليوم الخميس، أن الإجراء يشمل جميع الطائرات المسجلة في الهند، والطائرات التي تملكها أو تشغلها شركات هندية، بما في ذلك الرحلات العسكرية.

وأغلقت باكستان، مجالها الجوي أمام شركات الطيران الهندية، ردا على الإجراءات التي اتخذتها الهند في أعقاب الهجوم الذي وقع في أبريل 2025، واستهدف سياحا بمنطقة "باهالجام" في إقليم جامو وكشمير الهندية.

ويكبد الحظر، شركات الطيران الهندية خسائر فادحة، حيث تضطر إلى اتخاذ مسارات أطول بكثير للوصول إلى وجهاتها المرجوة في الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.