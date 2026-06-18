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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

موعد صيام يوم عاشوراء.. فضل عظيم ينتظره المسلمون مع بداية العام الهجري

موعد صيام يوم عاشوراء
موعد صيام يوم عاشوراء
عبد الرحمن محمد

موعد صيام يوم عاشوراء.. مع انطلاق العام الهجري الجديد وحلول شهر الله المحرم، يتزايد اهتمام المسلمين بمعرفة موعد صيام يوم عاشوراء، لما يحمله هذا اليوم من مكانة عظيمة في الإسلام وأجر كبير لمن يحرص على صيامه.

ويأتي هذا العام وقد بدأ شهر المحرم يوم الثلاثاء 16 يونيو 2026، ليكون اليوم الخميس ثالث أيام الشهر، فيما يوافق يوم عاشوراء – وهو اليوم العاشر من المحرم – يوم الخميس 25 يونيو 2026، بحسب ما أعلنته دار الإفتاء المصرية.

ويُعد صيام عاشوراء من السنن المستحبة التي داوم عليها النبي صلى الله عليه وسلم، لما له من فضل عظيم، حيث يكفّر صيامه ذنوب سنة كاملة ماضية، ما يجعله فرصة مهمة للتقرب إلى الله ونيل المغفرة.

فضل يوم عاشوراء ومكانته
يحظى يوم عاشوراء بمكانة خاصة بين أيام العام، إذ يُستحب فيه الصيام والإكثار من الطاعات، وقد ورد في فضله العديد من الأحاديث النبوية التي تؤكد عظيم أجره، ما يدفع المسلمين إلى اغتنام هذا اليوم بالعبادة والعمل الصالح.

أعمال مستحبة في يوم عاشوراء
يحرص المسلمون في هذا اليوم على أداء عدد من الأعمال الصالحة، من أبرزها صيام اليوم مع تبييت النية، والإكثار من الذكر والاستغفار، وقيام الليل، والدعاء بخشوع ويقين. كما يُستحب المحافظة على الصلوات في أوقاتها، والإكثار من التسبيح والتحميد والتكبير، لما لذلك من أثر كبير في زيادة الحسنات ورفع الدرجات.

ويظل يوم عاشوراء محطة إيمانية مهمة في حياة المسلم، يستعيد فيها معاني التوبة والرجوع إلى الله، ويجدد عزمه على الاستقامة والطاعة في بداية عام هجري جديد.

ما سبب صيام يوم عاشوراء؟

يرتبط يوم عاشوراء بحدث عظيم في تاريخ الرسالات السماوية، إذ تذكر الروايات الصحيحة أن الله سبحانه وتعالى نجّى فيه نبيه موسى عليه السلام وقومه من بطش فرعون وجنوده، فكان هذا اليوم مناسبة للشكر والحمد على نعمة النجاة والنصر.

وعندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسألهم عن سبب صيامهم، فأخبروه بأنه اليوم الذي أنجى الله فيه موسى وقومه من عدوهم، وأن موسى عليه السلام صامه شكرًا لله تعالى.

عندها أكد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلمين أولى بموسى عليه السلام وباتباع الأنبياء جميعًا، فصام يوم عاشوراء وأمر المسلمين بصيامه، ليصبح من الأيام التي ارتبطت بالسنة النبوية ارتباطًا وثيقًا.

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