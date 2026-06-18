الزمالك يوضح تفاصيل رفض المحكمة الرياضية رفع إيقاف القيد التأديبي

حصل نادي الزمالك على رفض من المحكمة الرياضية الدولية بشأن تعليق قرار إيقاف القيد التأديبي الذي سقط فيه النادي بسبب أزمات فسخ تعاقد اللاعبين.

وتقدم الزمالك بطلب للمحكمة الرياضة الدولية لتعليق قرار منع القيد المؤقت مع تقديم طعن على الحكم.

وحسب مصدر داخل نادي الزمالك فإن المحكمة الرياضية قررت رفض الشق المستعجل الخاص بتجميد العقوبة مؤقتا على أن يتم النظر في الاستئناف المقدم ضد العقوبة وإصدار الحكم النهائي في تاريخ سيتم تحديده لاحقًا

وينتظر الزمالك الحصول على حيثيات الحكم لتقديم طعن عليه لمحاولة تخفيف الحكم عليه.

المحكمة الرياضية ترفض رفع إيقاف القيد التأديبي للزمالك

وفي وقت سابق كشف طارق السيد نجم الزمالك السابق عن رفض محكمة التحكيم الرياضية (CAS) الطلب العاجل الذي قدمه نادي الزمالك لتعليق عقوبة إيقاف القيد التأديبية الصادرة من الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

وكتب طارق السيد عبر حسابه علي موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك :"المحكمة الرياضية ترفض رفع إيقاف القيد التأديبي للزمالك ..والأبيض ينتظر الحيثيات".