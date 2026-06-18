شبانة: الزمالك سيكون بلا صفقات في الميركاتو الصيفي

أكد الإعلامي محمد شبانة أن نادي الزمالك تلقى ضربة قوية بعد رفض المحكمة الرياضية الدولية رفع عقوبة إيقاف القيد المفروضة عليه، ليصبح النادي غير قادر على إبرام أي صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، مشيرًا في الوقت نفسه إلى دعم الدولة للقلعة البيضاء من خلال تخصيص قطعة أرض بمدينة أكتوبر.

الزمالك

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "الرئيس عبد الفتاح السيسي تدخل لمنح نادي الزمالك قطعة أرض في مدينة أكتوبر، في إطار دعم كيان كبير بحجم نادي الزمالك".

وأضاف: "المحكمة الرياضية رفضت إلغاء عقوبة إيقاف القيد التأديبي على نادي الزمالك في أزمة صلاح مصدق، كما رفضت رفع العقوبة، وسيتم تطبيق قرار إيقاف القيد على النادي".

واختتم: "أصبح الأمر واقعًا، فالزمالك سيكون بلا قيد أو صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، وهو ما يمثل تحديًا كبيرًا أمام إدارة النادي خلال المرحلة المقبلة".